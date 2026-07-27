Psykolog till Gudhemsgården
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Psykologjobb / Falköping Visa alla psykologjobb i Falköping
2026-07-27
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Om verksamheten
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Gudhemsgården tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. SiS Ungdomshem Gudhemsgården har precis genomgått en organisationsförändring, från LVM-vård till LVU-vård, och är nu inne i en spännande uppbyggnadsfas. Just nu består institutionen av fyra avdelningar, men kommer under kommande året expandera till fem avdelningar med totalt 31 platser.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Är du leg. Psykolog och vill arbeta med ungdomar i utvecklingskritiska faser i livet? Ungdomar som gått vilse och behöver hjälp att hitta sin väg framåt. Vi erbjuder ett psykologarbete med mycket varierande uppgifter och utmaningar. Du kommer att möta alla typer av personligheter, av psykiska problem och neuropsykiatriska funktionshinder. Du kommer att möta missbruk och kriminalitet, men du kommer också att möta människan bakom diagnosen och beteendeproblemet. Däri ligger mycket av tillfredsställelsen i arbetet; att följa en ung människas utveckling från hopplöshet och utagerande i en livsavgörande process mot ett värdigare liv med boende, relationer,studier och arbete.
Vi utvecklar hälso- och sjukvårdsarbetet på Gudhemsgården och söker nu en legitimerad psykolog som vill delta, påverka och göra skillnad. Som psykolog på SiS ungdomshem Gudhemsgården kommer du ingå i institutionens hälso- och sjukvårdsteam som är en del av Kvalitetsenhet. Hälso- och sjukvårdsteamet består idag av en psykolog och två sjuksköterskor. Vi har en konsultläkare som kommer en dag i veckan. Psykologer, sjuksköterskor och läkare arbetar mot alla enheter där arbetet sker tvärprofessionellt i multiprofessionella behandlingsteam. Som psykolog bidrar du aktivt utifrån din specifika roll och är även en viktig och integrerad del i verksamheten. Arbetet ställer därför stora krav på förmåga till samarbete.
Gudhemsgården har idag två behandlingsavdelningar för icke skolpliktiga pojkar samt två utredningsavdelningar MBB – Mottagande och Behovsbedömning, där fokus är att stabilisera ungdomens situation och mående samt avbryta kriminalitet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende
SiS har ett pågående samarbete med BUP där vi bedriver integrerad vård med särskilt psykiatriskt vårdkrävande ungdomar. Som psykolog har du en viktig roll i detta samarbete. I samarbete med socialstyrelsen bedrivs även forskningsarbete inom området ungdomsvård. Psykologarbetet på Gudhemsgården omfattar behandling, bedömningar, screening och utredning, risk- och behovsbedömning, konsultationer och ärendehandledning. Du ingår i skolans elevhälsoteam under ledning av rektor. Du bidrar till institutionens kompetensutveckling genom att kontinuerligt utbilda och handleda behandlingspersonal. På Gudhemsgården utbildas vår personal bl.a. i KBT, MI och TMO, psykologerna ansvarar för utbildning, handledning och konsultation gentemot samtliga avdelningar och till lärare.
SiS erbjuder, förutom generösa friskvårdsbidrag, goda möjligheter till egen kompetensutveckling och certifieringar inom olika områden som t.ex. specialistutbildning. SiS stöder vidareutbildning i psykoterapi, och på central nivå genomför vi en mängd kurser och utbildningar varje år. Hos oss har du stora möjligheter att utvecklas inom områden som intresserar just dig. Inom SiS finns psykologer på många nivåer och i olika funktioner som exempelvis institutionschef, metodutvecklare och forskningsledare.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Särskilt meriterande är om du har erfarenhet från psykiatrisk utrednings och behandlingsverksamhet, KBT och teamarbete. Du bör ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Grundläggande IT-erfarenhet och B-körkort.
Som person är du trygg och stabil med välgrundade, tydliga värderingar som styr ditt dagliga arbete, samtidigt som du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du har även god samarbets- och relationsskapande förmåga samt kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Innan anställning görs utdrag din misstanke och belastningsregistret. Tillträde enligt överenskommelse. Vi avser inte att anställa konsult, utan vi söker en ny medarbetare. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
521 94 GUDHEMSGÅRDEN Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Fackligt ombud, SACO-S
Merja Aahtila merja.aahtila@stat-inst.se +46104532409 Jobbnummer
10013251