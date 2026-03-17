Psykolog till förskoleverksamheten
2026-03-17
Nu stärker vi förskolans barnhälsoarbete genom att etablera en psykologfunktion. Det här är en möjlighet för dig som vill använda din psykologkompetens i barnens tidiga år och samtidigt vara med och forma ett nytt uppdrag i organisationen.
Tjänsten är placerad inom Stöd- och utvecklingsenheten där flera professioner samverkar för att stödja och utveckla förskolans verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Du bidrar med psykologisk kompetens i förskolans barnhälsoarbete, med fokus på främjande och förebyggande insatser. Arbetet är i huvudsak konsultativt och innebär att du erbjuder handledning och konsultation till rektorer och pedagoger i frågor som rör barns utveckling och stöd i vardagen.
Uppdraget är riktat mot förskoleverksamheten som helhet och innebär att du möter olika förskolor utifrån behov. Rollen är ny och under uppbyggnad, vilket ger dig möjlighet att vara med och utveckla arbetssätt, strukturer och prioriteringar inom uppdraget.
Du samarbetar med övriga professioner inom Stöd- och utvecklingsenheten och med förvaltningens övriga psykologer. I rollen ingår även samverkan med regionen inom pilotprojektet Tidig samverkan i småbarnsåren.
Uppdraget omfattar inte psykologiska utredningar eller testning, utan fokus ligger på konsultation, handledning, samverkan och kompetenshöjande insatser.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har erfarenhet av handledning och konsultativt arbete. Eftersom arbetet innebär besök på flera förskolor behöver du ha B-körkort.
Du trivs i en roll där ramarna inte är helt färdiga och där du får vara med och utveckla arbetssätt över tid. Det innebär att du behöver vara trygg i din yrkesroll, kunna arbeta självständigt och göra prioriteringar utifrån verksamhetens behov. Du har ett intresse för att arbeta främjande och förebyggande på individ-, grupp- och organisationsnivå och delar gärna med dig av din kompetens för att stärka verksamheten.
Det är meriterande om du tidigare har jobbat med barn i förskoleålder eller om du har fördjupad kunskap om barns tidiga utveckling.
Vi erbjuder
Genom handledning, konsultation och samverkan bidrar du till att stärka förskolornas arbete och ge pedagogerna bättre förutsättningar att möta barns olika behov i vardagen.
Du får stort utrymme att vara med och forma uppdraget. Som en del av Stöd- och utvecklingsenheten arbetar du nära andra kompetenser, såsom specialpedagog, utvecklare, logoped och språkutvecklare, och tillsammans utgör ni ett viktigt stöd för hela förskoleverksamheten.
I rollen ingår även erfarenhetsutbyte i form av nätverk med förvaltningens psykologer samt med externa aktörer, bland annat inom projektet Tidig samverkan i småbarnsålder.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Stina Pettersson stina.pettersson@vasteras.se 0765692416
