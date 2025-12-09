Psykolog till Eriksbergs vårdcentral
Eriksbergs vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Då vår nuvarande psykolog kommer att gå i pension söker vi dig som är psykolog och vill jobba i vårt härliga team på Eriksbergs vårdcentral
Vi på Eriksbergs vårdcentral söker dig som är psykolog och som med engagemang och driv vill vara en del i vårt team för psykisk hälsa!
Tjänsten som utlyses avser en tillsvidaretjänst på 60% med start enligt överenskommelse. Det finns möjlighet att arbeta på distans någon dag per vecka.
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
Arbetsområdet är psykisk ohälsa som inte kräver psykiatrins resurser. Du arbetar självständigt med vuxna personer från 18 år och uppåt. Du arbetar och samverkar tvärprofessionellt med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen där du har ett nära samarbete med kollegor inom det psykosociala teamet och rehabiliteringskoordinator på vårdcentralen. Arbetet innebär framförallt psykologisk rådgivning, bedömning och psykologisk behandling.
Vårdcentralens team för psykisk hälsa är drivande i omställningsarbetet för Stegvis vård psykisk hälsa och har ett väl fungerande patientflöde, utan kö till bedömning och behandling. Vanliga problemområden som psykologen möter är ångestproblematik, trauma, depression samt stress och sömnproblem. Handledning och fortbildningsuppdrag av annan personal kan förekomma. Utöver veckovisa professionsmöten erbjuds du också möjlighet till utbildning och extern handledning av erfaren psykoterapeut.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Meriterande är erfarenhet från arbetet i primärvård och kompetens inom KBT. Vi vill att du har erfarenhet av diagnostik och att du arbetar utifrån evidensbaserade metoder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har kapacitet att arbeta självständigt och en god förmåga och vilja att utveckla verksamheten och samarbetet.
Vår verksamhet
Eriksbergs vårdcentral ligger vid Västertorg i stadsdelen Eriksberg i Uppsala. Vi har ca 7200 listade patienter och är ungefär 30 medarbetare. Vi erbjuder det mesta inom primärvård och på vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Den breda variationen från barnfamiljer till äldre patienter skapar en stimulerande och utvecklande arbetsplats.
Just denna tjänst är klinisk och innehåller inte något forskningsuppdrag i dagsläget, men som akademisk vårdcentral ligger forskning och utbildning oss varmt om hjärtat. Akademisk vårdcentral innebär, förutom det ordinarie vårdcentralsuppdraget, att vi fått i uppdrag att knyta samman den kliniska forskningen, utvecklingen och utbildningen med vardagen på vårdcentralerna.
Vill du veta mer?
Du är varmt välkommen att kontakta gruppchef Helena Westlund på telefon: 0722-07 65 61 eller e-post: helena.westlund@regionuppsala.se
om du vill veta mer om oss och arbetet.
Fackliga representanter nås via växeln: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2025-12-09Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, bevis på legitimation och övriga bilagor som visar din åberopade kompetens för tjänsten. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden, så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
