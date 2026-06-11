Psykolog till centrala elevhälsan
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen / Psykologjobb / Höganäs Visa alla psykologjobb i Höganäs
2026-06-11
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Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor – hela barnet hela vägen!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Som skolpsykolog arbetar du för att alla barn och elever ska ges bästa förutsättningar att lyckas i skolan. Du blir en viktig del i att stötta elevhälsoteamen genom att tillföra psykologisk kompetens. Du kommer ha ett nära samarbete med kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, logopeder samt skolledning. I din roll som skolpsykolog genomför du utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisation för att bidra med kunskap om förutsättningar för lärande och behov av stöd. Du kommer också bistå med handledning till personal på skolorna. Arbetet kommer även innebära utbildningsinsatser för att höja kompetensen i verksamheten.
Din närmsta chef är elevhälsochefen som sitter centralt i organisationen. Som skolpsykolog ingår du även i förvaltningens centrala elevhälsa tillsammans med skolsköterskor, skolkuratorer, skolläkare, logopeder och övriga skolpsykologer. Centrala elevhälsan arbetar gentemot samtliga barn och elever inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem samt gymnasium. Du utgår från enheterna du ansvarar för.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser på olika nivåer.
Konsultera och handleda pedagogisk personal.
Genomföra psykologiska utredningar och bedömningar.
Ge krisstöd i akuta ärenden.
Delta i elevhälsoteam och andra möten både inom och utanför skolan.Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog och vi ser att du har erfarenhet av arbetet som skolpsykolog. Du bör ha några års erfarenhet av bedömningar och utredningar av barn och ungdomar. Du är van att handleda både enskilda individer och grupper. Du har lätt att självständigt planera och organisera ditt arbete i samarbete med skolorna utefter de uppdrag som tilldelas dig. Som person är du trygg, stabil och har en förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer. Du är positivt inställd till att dela med dig av dina kunskaper till andra och vill utveckla både dig själv och den organisation du jobbar i. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske under ansökningstiden så sök redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde efter överenskommelse .
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs Kommun
(org.nr 212000-1165)
Centralgatan 20 (visa karta
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263 82 HÖGANÄS Arbetsplats
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Kontakt
PLA
Penny Brenna Lund penny.brenna-lund@hoganas.se 042337100 Jobbnummer
9958619