Psykolog till centrala barn- och elevhälsan i Ale
2025-11-10
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Ale har en samlad organisation för barn- och elevhälsan i vilken kommunens skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer och skollogoped ingår.
Tillsammans är vi drygt 30 personer som utgör en tvärprofessionell grupp som i första hand har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag för kommunens elever. Enheten är en resurs i utvecklingsfrågor och för samordning av de olika uppdragen. Vi söker dig som vill göra skillnad och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Vid ett par tillfällen varje månad träffas elevhälsans personal på gemensamma möten, både i helgrupp och professionsvis. Dessa tillfällen är uppskattade såväl för möjligheten till gemenskap och reflektion som för att få jobba tillsammans med utvecklings- och kvalitetsarbete. Vi är en ålders- och erfarenhetsmässigt bred grupp som trivs i varandras sällskap!
Inom centrala barn- och elevhälsan i Ale finns i nuläget fem psykologtjänster, samt en psykolog riktad mot Skolfam. Psykologerna i barn- och elevhälsan har flerårig erfarenhet från skola och närliggande verksamheter, och en av våra psykologer har uppdrag som samordnare PLA som del av sin tjänst. På grund av pensionsavgång så söker vi nu en ny kollega till vår grupp!
I Ale är skolpsykologrollen väl etablerad och uppskattad. Inom psykologgruppen ses vi regelbundet för avstämning, utvecklingsarbete och gemensam reflektion kring våra uppdrag. Skolpsykologerna arbetar mot förskola, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola.
Vi söker dig som vill vara en aktiv deltagare i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Du bidrar med ökad förståelse kring förskolans och skolans uppdrag och ansvar gentemot elever, vårdnadshavare och externa aktörer. Du har det pedagogiska och psykologiska perspektivet i fokus för alla insatser.
Till arbetsuppgifterna hör att ge psykologisk konsultation och handledning åt personal för att öka deras förståelse, kunskap och insikt i elevernas olika förutsättningar och behov, samt deras egen betydande roll för den relationen. Ytterligare en viktig arbetsuppgift är att göra psykologiska bedömningar, framför allt inför mottagande i anpassad grundskola.
Du bedriver ett aktivt arbete för att tillsammans med dina EHT-kollegor undanröja hinder för elevers lärande genom analys och bedömning av behoven hos eleven, gruppen och organisationen. Du kan utföra utbildande insatser ensam eller i team, och du samverkar med både interna och externa aktörer. Skolpsykologerna har även en viktig funktion i samverkan med regionens primärvårds- och specialistmottagningar.Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog med god kunskap om barn och ungas utveckling samt grundläggande kännedom om konsultationsmetodik. Meriterande är om du tidigare har arbetat med barn och ungdomar, allra helst inom förskolan och/eller skolan. Du har god förmåga att hantera svenska i tal och skrift.
Du har god förmåga att kommunicera din psykologiska kunskap till andra yrkesgrupper inom skola och till externa aktörer. För att klara arbetet behöver du kunna arbeta såväl självständigt som i team. Du kan variera arbetssätt och metoder och har god organisations- och planeringsförmåga då arbetet som psykolog inom förskola och skola är ett brett område med många olika arbetsuppgifter. Du uppskattar att lösa uppgifter tillsammans med andra och delar gärna med dig av din kunskap.Övrig information
