Psykolog Till Capio Alva Bumm Södertälje
Capio Sverige AB / Psykologjobb / Södertälje Visa alla psykologjobb i Södertälje
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Södertälje
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Capio Alva BUMM är en etablerad barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet med flera mottagningar i Stockholm. Nu har vi öppnat en ny mottagning i Södertälje, belägen i Geneta, där vi bedriver vård på uppdrag av regionen.
Mottagningen är nyetablerad och finns i nyrenoverade, moderna lokaler med en lugn och trivsam miljö. Den mindre enheten med nära samarbete mellan professionerna skapar goda förutsättningar för korta beslutsvägar, flexibilitet och ett starkt teamarbete.
Vi arbetar i ett område där behovet av tillgänglig barnsjukvård är stort. Hos oss får du möjlighet att bidra till en mer jämlik vård och göra konkret skillnad i barns och familjers vardag.
Hos oss arbetar barnläkare med olika specialistkompetenser, barnsjuksköterskor och på sikt även psykolog. Tillsammans möter vi barn för utredning, behandling och uppföljning av både vanliga och mer komplexa barnmedicinska tillstånd. Våra patientgrupper inkluderar bland annat astma och allergi, magbesvär, tillväxtavvikelser, obesitas samt neuropsykiatriska tillstånd.
Verksamheten befinner sig i en uppbyggnadsfas där rutiner och arbetssätt formas, vilket ger stora möjligheter att påverka både arbetssätt och inriktning. Vi har en stark utbildningstradition och arbetar aktivt med kompetensutveckling, handledning och kunskapsutbyte mellan våra enheter.
Vi värnar om din kompetensutveckling genom kontinuerlig intern och extern handledning samt goda möjligheter till vidareutbildning. Tillsammans med psykologkollegor på systermottagningar vid Medborgarplatsen och Hagastaden arbetar vi aktivt med workshops och gemensam verksamhetsutveckling.
Din roll
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och vill arbeta med barn och unga i åldern 6–17 år.
I rollen möter du barn och familjer med mild till måttlig psykisk ohälsa för bedömning, behandling och föräldrastödjande insatser. Arbetet omfattar även neuropsykiatriska utredningar där du arbetar i nära samarbete med barnläkare eller barnpsykiater i team.
Vi arbetar enligt en stepped care - modell där insatser ges på olika nivåer – från rådgivning, föreläsningar och psykoedukation till grupp- och individuell behandling.
En typisk arbetsvecka innehåller en kombination av behandlingsarbete, utredningar, teamarbete och handledning.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
Närvarande chef
Regelbunden handledning och kompetensutveckling (intern och extern)
Möjlighet att fördjupa dig inom både behandling och neuropsykiatriska utredningar
Friskvårdsbidrag
En inkluderande arbetsplats där vi samarbetar, utvecklas och har roligt tillsammans
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med minst två års erfarenhet av arbete med barn och unga. Du har god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, samtidigt som du trivs i team och bidrar aktivt till gemensam utveckling. Du är engagerad, initiativtagande och har gärna KBT-inriktning. Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar är meriterande.
Fakta
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning tillämpas)
Krav: Legitimerad psykolog + minst 2 års erfarenhet av arbete med barn
Språk: Svenska (krav)Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8055541-2097845". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Prästgårdsvägen 4 (visa karta
)
151 61 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10000136