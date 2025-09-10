Psykolog till BUPs bedömningsenhet
2025-09-10
Barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) bedömnings- och utredningsenheten på Södertull i Gävle är en välfungerande enhet med en trevlig och kunnig personalgrupp. På mottagningen har vi en bred kompetens med läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, skötare, specialpedagog, logoped och medicinska sekreterare. Psykologgruppen består av åtta legitimerade psykologer. På mottagningen finns ett klimat som uppmuntrar till att konsultera kollegor när behov uppstår. Vi erbjuder regelbunden fortbildning, kunskapsutveckling och handledning. Vi strävar efter att göra individuella lösningar för våra medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Huvuduppdraget på BUP-mottagning Södertull i Gävle består av att i nära samarbete med övrig personal arbeta med psykiatriska bedömningar och utredningar på barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Tillsammans med övriga yrkesprofessioner tar du beslut gällande vårdplanering för respektive patient och deltar med viss regelbundenhet i jourverksamhet dagtid. Samverkan med vårdgrannar och andra aktörer så som barn- och ungdomshabilitering, elevhälsa, socialtjänst och familjehälsa ingår som en viktig del av arbetet. Även om huvuduppdraget är bedömning och utredning finns möjlighet att arbeta med psykologisk behandling. Verksamheten utvecklas ständigt och som psykolog kan du även komma att ingå i både lokala och länsövergripande verksamhetsutvecklande projekt. Psykologgruppen har varje månad handledning i diagnostik som leds av specialistpsykolog.
Vi vill utifrån verksamhetens behov möjliggöra en tydlig kompetensutveckling för dig som medarbetare oavsett om du är ny eller erfaren psykolog.
Som psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• neuropsykiatrisk utredning
• psykiatrisk bedömning
• akutbedömningar
• samverkan
• psykologisk behandling.
Hos oss får du
• individanpassad introduktion
• möjlighet till handledning och vidareutbildning
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att fråga.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Detta är en tjänst för dig som är strukturerad och ansvarstagande. Arbetet förutsätter att du är problemlösande, har en god samarbetsförmåga, samt ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som psykolog ska du
• vara legitimerad psykolog eller inneha psykologexamen
• ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med neuropsykiatrisk utredning, inom psykiatri eller med barn och ungdomar.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
