Psykolog till BUP-mottagningen, Örnsköldsvik
2025-10-07
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Västernorrland är en länsgemensam klinik som har ca 120 medarbetare. Öppenvårdsverksamheten bedrivs i Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand, Sundsvall och Ånge. I Sundsvall finns också slutenvård och dagvård i samverkan med Vuxenpsykiatrin och Barnkliniken. Kliniken har en lång tradition av systemiskt synsätt i bemötandet av barn och ungdomar och deras familjer. Vi använder olika behandlingsmetoder, såväl individuellt som i grupp, som vilar på systemiskt, psykodynamiskt och kognitivt synsätt. Hos oss har du goda möjligheter till en bred kompetensutveckling bland annat via intern och extern utbildning, regelbunden handledning och möjligheter till vidareutbildning/specialisering inom ditt valda område.
Nu söker vi en eller två psykolog för ett vikariat på BUP i Örnsköldsvik. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med barn/ungdomar och familjer sett ur ett barnpsykiatriskt perspektiv, där patientens individuella behov sätts i centrum.
Vi söker också dig som psykolog som är intresserad av gör barnpsykiatriska utredningar, så finns möjlighet att fördjupa sig i detta. Är man intresserad av ätstörningsvård, kan möjlighet finnas att arbeta mer riktat mot ätstörningsbehandling i ÄT teamet.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde 2025-11-01 till 2026-10-31.
Dina arbetsuppgifter
Som psykolog på BUP kommer du arbeta med kvalificerat bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete både enskilt och i team. Arbetsuppgifterna består även av konsultationer och nätverksarbete samt deltagande i verksamhetens utvecklingsarbete, utbildningsinsatser och metodutveckling.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad psykolog
Är flytande i det svenska språket med god kunskap även i engelska
Det är meriterande om du
Har tidigare arbetat med barn och unga eller inom BUP/BUE/HAB eller annan liknande verksamhet
Har en utbildning inom utredningsdelar, tex ADOS/ADIR
Har ytterligare språkkunskaper
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Lojal
Strukturerad
Samarbetsförmåga
Vid eventuell intervju ska du ha med dig ett oöppnat kuvert med utdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer själv ett utdrag från belastningsregistret via Polisens hemsida.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2025:158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Patrik Järnberg +4666089442 Jobbnummer
9544440