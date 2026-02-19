Psykolog till BUP Öppenvårdsmottagning
2026-02-19
Står ett utvecklande arbete med engagerade och trevliga kollegor på önskelistan? Vill du vara med och utveckla Barn- och ungdomspsykiatrin samtidigt som du utvecklas i din kompetens och yrkesroll? Vill du jobba i en stimulerade miljö där du gör skillnad på riktigt?
Vi har glädjen att få utöka vårt team så nu har du chansen att bli en del av oss på BUP Öppenvårdsmottagning i Västerås. Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som anställd på BUP i Västerås välkomnas Du till en verksamhet som befinner sig i ständig framåtrörelse där stora delar har fallit på plats. Det innebär ett moderniserat arbetssätt och ökad tillgänglighet för patienter och anhöriga som söker sig till BUP. Det är en utmaning att möta den efterfrågan och de förväntningar som finns för barn- och ungdomspsykiatrin i hela Sverige - likväl som i Västerås. Som anställd välkomnas du till en arbetsplats med stor arbetsglädje och hög kompetens
Som psykolog på BUP arbetar Du kliniskt med insatser på specialistvårdsnivå. Du företräder din professions perspektiv i teamet och arbetar med både bedömning, utredning/del av utredning och behandling. Arbetet är mångsidigt och Du arbetar med barnet i fokus, från start till mål. Det innebär att Du kommer ha ett nära samarbete med olika yrkesprofessioner och extern samverkan med exempelvis skolan, socialtjänsten och andra vårdgrannar.
Om arbetsplatsen
BUP i Västmanland är länsövergripande med mottagningar i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Det finns även specialistenheter, slutenvårdsplatser och en akutmottagning. Vårt mål är att erbjuda vård anpassat efter varje barns specifika behov. Vi arbetar utifrån evidens och beprövad erfarenhet och präglas av ett hälsofrämjande synsätt.
Till BUP i Västmanland söker sig de som har en allvarlig psykisk ohälsa med omfattande funktionsnedsättning som inte kan behandlas inom första linjen. På Västeråsmottagningen arbetar ett femtiotal medarbetare fördelat på psykologer, läkare, socionomer, sjuksköterskor, medicinsk sekreterare och arbetsterapeuter.
Koppling till forskningen för ökad kvalitet är viktigt för utvecklingsmöjligheter inom verksamheten och vi har forskningen i nära anknytning till det kliniska arbetet. Ett regionalt psykiatriskt forskningscentrum har t.ex. startats där psykiatrisk forskning samlas inom hela förvaltningen.
För oss är också du som medarbetare viktig både vad gäller dina behov och utvecklingsmöjligheter. Vi har ambitionen att rusta dig med den kompetens du behöver. Som en del i detta erbjuder vi bl.a. handledning, mentorskap och vidareutbildningar inom neuropsykiatri, suicidriskbedömningar och diagnostisering mm. Här finns möjligheter att i det kliniska arbetet med behandling vidareutveckla sig inom olika behandlingsmetoder.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Ny som psykolog
För dig som är nylegitimerad psykolog erbjuder vi ett tvåårigt kompetenspaket för att ge dig en mjukare övergång mellan rollen som PTP-psykolog och legitimerad psykolog.
I kompetenspaketet ingår:
• Verksamhetsspecifik kurs
• Deltagande på en nationell/nordisk kongress
• Auskultation inom primärvård, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller rättspsykiatri (totalt fem dagar)
• Möjlighet att gå handledarutbildning år 2
• Personlig uppföljning av erfaren psykologKvalifikationer
Vi söker dig som legitimerad psykolog. Erfarenhet och intresse av neuropsykiatriska utredningar, evidensbaserat behandlingsarbete eller från barnpsykiatrisk vård är meriterande.
Du är en trygg person som ser möjligheter och som gärna delar med sig av dina idéer. Du har en medvetenhet och förståelse för de möjligheter och de begränsningar som kan finnas i såväl de system och organisationer du samverkar med eller som du verkar i.
Det här är ett jobb för dig som brinner för att arbeta riktat mot barn, ungdomar och dess familjer och har ett empatiskt förhållningssätt och kan anpassa ditt sätt att förmedla saker.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef Västerås
Anna Österberg anna.osterberg@regionvastmanland.se 021-17 38 86 Jobbnummer
9751770