Psykolog till BUP Barnahusteamet/ BUP Traumaenhet
Region Stockholm / Psykologjobb / Stockholm
2026-02-02
Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? Barnahusteamet på BUP Traumaenhet söker nu en legitimerad psykolog.
Barnahus är en myndighetssamverkan för barn som misstänks vara utsatta för brott av närstående. BUP Barnahusteam är ett team som för närvarande består av åtta psykologer som organisatoriskt hör till BUP Traumaenhet. Barnahusuppdraget har utökats sedan den 1 januari och BUP Barnahusteam samverkar nu med samtliga Barnahus i Stockholm, det vill säga Barnahus city som ligger på Södermalm, Barnahus Nord i Sollentuna, Barnahus Huddinge/Botkyrka i Huddinge, Barnahus Södertälje, Barnahus Nacka och Barnahus Haninge. Arbetet i Barnahusteamet sker huvudsakligen på Barnahus på Södermalm samt i Huddinge och i Sollentuna. Mottagningsgemensamma möten sker på BUP Traumaenhet på Södermalm. I och med ett utökat uppdrag söker vi nu en till medarbetare. BUP Barnahusteam är ett av fem team på BUP Traumaenheten där övriga team jobbar med längre behandlingskontakter på BUP Traumaenheten. Enheten ingår i sektion intensiv öppenvård.
Det pågår metodutveckling där Barnahusteamet har utvecklat ett metodstöd för barnpsykiatriskt krisstöd som finns samlat i en metodbok och tre arbetsböcker. En forskningsstudie för att utvärdera det barnpsykiatriska krisstöd som ges på BUP Barnahus pågår.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Barnahusteamets personal arbetar tätt ihop med kollegor från polis, socialtjänst, åklagare och barnmedicin. Vårt uppdrag består av flera delar, där ett är att delta i samrådsmöten med övriga professioner med syfte att planera inför polisförhör med barn och att belysa barnets behov ur olika perspektiv. Teamet erbjuder kortare krisstödskontakter till brottsutsatta barn, unga och deras familjer vilket inkluderar barnpsykiatriska bedömningar. I arbetsuppgifterna ingår även utåtriktat arbete såsom konsultation till samarbetspartners och utbildningsinsatser. Tjänsten innebär arbete på Barnahus på Södermalm samt ett av de andra Barnahusen.
Barnahus är en komplex verksamhet där kontinuerligt utvecklingsarbete tillsammans med andra professioner är en viktig del, vilket kräver intresse för samverkan och ett flexibelt förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerade psykolog med erfarenhet av barnpsykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete samt intresse för traumarelaterad problematik och brottsutsatta barn.
Vana vid att samverka med socialtjänst och rättsväsende är meriterande liksom erfarenhet av och intresse för arbete med vår specifika målgrupp. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt trivas i rollen som utbildare och konsult till kollegor i olika verksamheter.
Utbildning och erfarenhet av arbete med kognitiv beteendeterapi, traumabehandling och erfarenhet av att möta familjer i kris är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är trygg, stabil och har självinsikt. För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande och ha en god samarbetsförmåga. Du bör ha god förmåga till egen struktur. Det mångfacetterade uppdraget ställer höga krav på flexibilitet, att kunna växla sammanhang och att du har lust att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Traumaenhet är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP Stockholm drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Månadslön
