Psykolog till barnhälsovården vårdcentralen Västra Vall, Varberg
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Är du psykolog och vill göra skillnad för barnfamiljer – med möjlighet att kombinera med arbete med vuxna? Nu söker vi dig som vill arbeta som psykolog hos oss på Vårdcentralen Västra Vall i Varberg.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Du kommer att arbeta som en del i vårt psykosociala team där uppdraget kombinerar arbete inom barnhälsovården (BHV) motsvarande cirka 40–50% och arbete med vuxna patienter i primärvården för heltidsstjänsgöring. För dig som önskar finns möjlighet att arbeta enbart med BHV-uppdraget på deltid.
Som psykolog hos oss kommer du att:
Göra utvecklingsbedömningar.
Ge föräldrastöd.
Handleda BHV-sköterskor.
Utföra bedömningar, diagnostik och individuell behandling av vuxna patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.
Arbeta med IKBT och andra digitala verktyg.
Samarbeta tätt med andra team, både på vårdcentralen och externa för att säkerställa en helhetsvård.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen erbjuder en trivsam och familjär stämning där alla i teamet hjälps åt. Du har närhet till andra yrkeskategorier då vårdcentralen består av läkar- och distriktssköterskemottagning, provtagning, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog, kurator, BVC, specialistmottagningar för astma/KOL och diabetes.
Hos oss får du chansen att arbeta i en dynamisk och stöttande miljö där din insats verkligen gör skillnad. Du får möjlighet att vara med och utveckla våra digitala arbetssätt och bidra med dina idéer. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team som stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Dessutom erbjuder vi handledning och kunskapsutbyte genom kollegialt samarbete.Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog, har du tidigare erfarenheter av primärvårdsarbete ser vi det som meriterande. Goda datorkunskaper samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift är krav för tjänsten.
Du har ett stort intresse för människor och ser ett gott bemötande gentemot patienter och medarbetare som en självklarhet.
Vi strävar efter att ha rätt person på rätt plats. Du ska ha lätt för att samarbeta och samverka och aktivt bidra till en god teamanda. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans skapa en bättre vård för våra patienter. Skicka in din ansökan idag!
Urval sker löpande under ansökningstiden. Intervjuer är planerade till den 18/8 och den 20/8.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vilka förmåner Region Halland erbjuder dig som psykolog här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Västra Vallgatan 14 (visa karta
)
432 44 VARBERG Arbetsplats
Närsjukvården Halland Jobbnummer
10000496