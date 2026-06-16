Psykolog till barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
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2026-06-16
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, Finspång
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eller i hela Sverige
Nu söker vi psykologer till BUP klinikens öppenvårdsmottagning. Välkommen att bli en av oss! Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, med sina cirka 150 anställda, är för närvarande inne i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans får möjlighet att påverka och utforma framtidens barnpsykiatri.
Vårt erbjudande
Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) inom Psykiatricentrum är en verksamhet som riktar sig till barn från 0 till 18 år. Klinikens övergripande målsättning är att utreda, diagnostisera, behandla och förebygga psykisk sjukdom, som utgör hinder för personlig funktion, tillväxt och mognad. Kärnverksamheten på kliniken består av öppen-, mellan- och slutenvård samt flera subspecialiserade enheter såsom traumamottagningen Elefanten, föräldra- och spädbarns-verksamheten Hagadal och Barnahus.
Vi är en universitetsvårdande enhet, vilket innebär att klinisk forskning och utbildning, liksom kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och sjukvårdens utveckling även är en del av kärnverksamheten. Förbättrings- och utvecklingsarbete är en del av vår vardag och vi bedriver även undervisning och forskning. Vi har forskningsledare, professor samt psykologiskt ledningsansvarig (PLA) i verksamheten.
Här kan du läsa om vår karriärstege för psykologer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som psykolog på BUP-mottagningen är de grundläggande arbetsuppgifterna utredning, bedömning och behandlingsarbete med barn och ungdomar med olika typer av psykiatriska svårigheter som exempelvis depression, ångestproblematik eller neuropsykiatriska funktions-nedsättningar. Som psykolog så arbetar man evidensbaserat och följer de nationella riktlinjer som finns inom vårt verksamhetsfält. Det pågår ett ständigt arbete av utveckling med att integrera nationella kliniska riktlinjer i verksamheten.
En annan viktig del av arbetet är att samverka med andra vårdgrannar och det nätverk som finns kring barn och ungdomar. Det finns goda möjligheter till psykoterapeutisk vidareutbildning eller specialisering. Teamarbetet är centralt och möjligheterna är många att vara med och påverka verksamheten genom kunskaps- och metodutveckling.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Specialistutbildning eller psykoterapeutisk vidareutbildning i KBT liksom DBT är meriterande liksom erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer. Det är även meriterande om du har erfarenhet av bedömning, diagnostik och utredningsarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, stabilitet och flexibilitet. Gärna att du är nyfiken på att lära dig och är villig att prova nya saker, samt har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder både tillsvidareanställning och visstidsanställning. Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
BUP-mottagningen, Westmansgatan 27A (visa karta
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582 16 LINKÖPING Arbetsplats
Universitetssjukhuset Kontakt
enhetschef
Emma Pettersson 010-10334382 Jobbnummer
9966771