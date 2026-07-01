Psykolog till ätstörningsenheten Tornet (2 tjänster)
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Psykologjobb / Falun Visa alla psykologjobb i Falun
2026-07-01
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Ätstörningsenheten Tornet är en länsövergripande specialistenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna för barn och unga upp till 18 år. Vi bedömer och behandlar ätstörningar och erbjuder vård och behandling till barn och unga med ätstörningsproblematik.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
På Tornet arbetar professioner som psykologer, sjuksköterskor, socionomer, familjebehandlare, dietist och läkare i ett tvärprofessionellt team med olika kunskaper för att kunna hjälpa patienten på bästa sätt. Vi lägger stor vikt vid gott bemötande och att utforma vård efter patientens behov. Behandlingsinsatser kan erbjudas, enskilt eller i grupp, med ett utpräglat barn- och familjeperspektiv där barnet/ungdomen är i centrum av vården. Förutom att ge behandling, stöd och hjälp till personer som drabbats av ätstörningar, erbjuds även stöd till anhöriga samt kunskap och information till dem som möter patienter med ätstörningar i sitt arbete. Du kommer att möta patienter både individuellt och i grupp för behandling och bedömningar.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad psykolog
Erfarenhet inom hälso- och sjukvård
Erfarenhet av psykiatrisk vård och behandling
Erfarenhet av att arbeta med människor i kris, särskilt inom ätstörningsproblematik
Meriterande
Erfarenhet av ätstörningsvård
Psykoterapeutisk kompetensDina personliga egenskaper
Du bör ha god samarbetsförmåga och kunna samverka med andra professioner, både internt och externt. Vi värdesätter ett starkt intresse för kunskaps- och metodutveckling. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning. Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Hatim Abu Rweileh hatim.aburweileh@regiondalarna.se 023-490225 Jobbnummer
9987846