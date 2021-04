Psykolog till allmänpsykiatrin, Ljungby - Region Kronoberg, Psykiatrivård - Psykologjobb i Ljungby

Region Kronoberg, Psykiatrivård / Psykologjobb / Ljungby2021-04-06I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverande och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.Allmänpsykiatrin vuxna är organiserad i specialiserade öppenvårdsenheter där samarbetet till slutenvård är god. Vi arbetar för att vården ska vara nära patienten samt personcentrerad.Allmänpsykiatrin enhet 3 är en öppenvårdsmottagning lokaliserad i Ljungby. Vårt uppdrag är att bedriva specialistpsykiatri, främst för patienter med recidiverande depressioner, bipolär sjukdom, personlighetsstörning, komplicerade ångesttillstånd, neuropsykiatrisk problematik samt patienter med suicidrisk.Vi söker nu en legitimerad psykolog till vår enhet i Ljungby. Välkommen med din ansökan.2021-04-06Som psykolog hos oss kommer du att arbeta med psykologiska bedömningar och ställningstaganden till vidare behandling eller utredning. Du kommer ingå som en del i tvärprofessionellt team vid diagnossättande utredningar. Du kommer även att utföra psykoterapeutiska behandlingar. Möjlighet till enskilda anpassningar gällande arbetsuppgifter kan diskuteras. Via arbetsgivaren finns möjlighet till regelbunden handledning av kvalificerad extern handledare.Vi söker dig som är legitimerad psykolog, är engagerad, ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och ta egna initiativ.Stort vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga ur ett tvärprofessionellt perspektiv.ÖVRIGTBifoga endast betyg, intyg och eventuell legitimation som är relevanta för aktuell tjänst.Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-06-01 Eller enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Region Kronoberg, Psykiatrivård5672737