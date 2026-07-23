Psykolog till Affektiva Mottagningen Uddevalla
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Uddevalla Visa alla psykologjobb i Uddevalla
2026-07-23
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, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Publiceringsdatum2026-07-23Beskrivning
Vår mottagning är basen i den specialistpsykiatriska verksamheten där målet är att erbjuda god vård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet inklusive såväl bedömning och utredning som behandling och rehabilitering. Målgruppen är personer som har behov av psykiatrisk specialistvård för exempelvis svårare ångesttillstånd, allvarlig depression, tvångssyndrom, komplext trauma eller allvarligt personlighetssyndrom.
Som psykolog kommer du att vara en del av vår arbetsgrupp bestående av psykologer, läkare, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sekreterare. Vi är en arbetsgrupp med väl inarbetade kollegor med olika inriktningar under samma tak, och vi har en god arbetsgemenskap. Vi betraktar kompetensförsörjning som ömsesidigt gynnsam, då vi tänker att lusten att bidra till verksamhetens utveckling ökar när man känner sig inspirerad i sitt dagliga arbete.
Det finns goda möjligheter till vidareutbildning, exempelvis inom ramen för VG-regionens specialistutbildning för psykologer. Klinikens mål är att på sikt utöka antalet specialistpsykologer men andra utvecklingsalternativ utanför specialistordningen värderas också högt. Vi betraktar kompetensförsörjning som ömsesidigt gynnsamt då vi menar att lusten att bidra till verksamhetens utveckling ökar då man som medarbetare känner sig inspirerad i sitt dagliga arbete.Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du med psykoterapi och psykologiskt behandlingsarbete med varierande inriktning och komplexitet. I uppdraget ingår även bedömnings- och utredningsarbete, bland annat inom personlighets- och neuropsykiatriska frågeställningar. Behandlingsinsatser erbjuds såväl individuellt som i grupp. Du arbetar nära övriga professioner i teamet och deltar aktivt i mottagningens gemensamma arbete.
Vi erbjuder regelbunden handledning och kollegialt stöd inom både psykoterapeutiskt arbete och neuropsykologiska utredningar. Tjänsten är placerad på mottagningen och arbetet utförs huvudsakligen på plats.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog. Önskvärt är erfarenhet av vuxenpsykiatriskt behandlings- och utredningsarbete. Vidareutbildning i psykologisk differentialdiagnostik och utredningsmetodik är meriterande. Specialistbehörighet samt övriga utbildningar i särskilda behandlingsmetoder som exempelvis KBT, PDT, PE eller EMDR ses som en fördel. Du bör ha ett eklektiskt förhållningssätt då vi uppskattar olika perspektiv både bland psykologerna och mellan professionerna.
Vi vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa en arbetsplats som genomsyras av medarbetarskap, delaktighet, jämställdhet, arbetsglädje, respekt och gemensam utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där också egenskaper såsom samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt är viktigaÖvrig information
Vi intervjuar löpande under hela ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
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461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården ,Vuxenpsykiatri, Psykiatrimottagning Affektiva Uddevalla Kontakt
Johan Klaar, SACO vxl. 010-4350000 Jobbnummer
10010251