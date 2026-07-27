Psykolog sökes till Vårdcentralen Vallås
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Vill du bli en del av vårt engagerade och kompetenta team av professionella vårdarbetare? Passa då på att söka till vår tjänst redan idag!Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker en psykolog till en tjänst på Vårdcentralen Vallås och tillhörande BVC.
Som psykolog hos oss på Vårdcentralen Vallås ingår du i det psykosociala teamet tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, läkare och rehabkoordinator. Dina arbetsuppgifter kommer att vara bedömning och behandling av patienter med krisreaktion, ångest, depression, stressrelaterade sjukdomar och smärtproblematik. Arbetet består bland annat av IKBT, individuella terapier och distanskontakter via video, chatt och telefon.
I den här tjänsten arbetar du både mot vuxna och barn. På BVC arbetar du med konsultation till personal och föräldrar. Psykologisk behandling av korttidskaraktär samt viss bedömning och utredningsarbete. Du har stor möjlighet att påverka ditt eget arbete och schema samt alternera mellan digitala och fysiska besök.
Om arbetsplatsen
Vi som arbetar på Vårdcentralen Vallås är ett positivt gäng som trivs tillsammans och är stolta över det goda samarbetet mellan våra olika professioner. Vi är nyfikna och vågar prova nya idéer. Vi arbetar med fokus på att varje patientmöte är unikt och ska bli det bästa. Hos oss värdesätter vi ett gott samarbete där du erbjuds möjligheten till handledning och kunskapsutbyte från dina kollegor.
Vårdcentralen Vallås har cirka 6 300 listade patienter. Vi har läkarmottagning med specialistläkare i allmänmedicin, barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning och vaccinationsmottagning. På vårdcentralen finns även sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Ett äldreboende i området är knutet till vårdcentralen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med KBT-kompetens och gärna erfarenhet från primärvården. Det är meriterande om du har fördjupad kunskap i föräldrastöd, konsultationsmetodik, psykologisk behandling tillämplig för uppdraget samt metodik för utvecklingsbedömning. Goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift, förutsätts, likaså goda datorkunskaper.
Du är trygg i din yrkesroll och känner dig bekväm med både självständigt arbete och teamarbete. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta och utveckla verksamheten tillsammans med andra. Som person tycker du om och är van vid att arbeta både självständigt och i team. Du har lätt för att anpassa dig och ser möjligheter i förändringar samtidigt som du är trygg och självständig i din yrkesroll. Du är duktig på att organisera och prioritera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vilka förmåner Region Halland erbjuder dig som psykolog här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Vallås Torg 14 (visa karta
)
302 58 HALMSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Avdelningschef
Sofia Johansson 035-134565 Jobbnummer
10012928