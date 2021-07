Psykolog sökes till vårdcentral i Stockholm - KRY International AB - Psykologjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos KRY International AB

KRY International AB / Psykologjobb / Stockholm2021-07-07Vill du jobba på en kreativ vårdcentral med patienten i centrum? Kry växer och söker en legitimerad psykolog till vårdcentralen i Gallerian i Stockholm.Med ambitionen att bedriva Sveriges mest professionella och högst uppskattade psykologverksamhet började Kry 2018 att erbjuda vårdmöten med legitimerade psykologer för både vuxna och barn via video. Sedan dess har vårt psykolog-team hjälpt tusentals patienter över hela Sverige till ett bättre mående. Men behovet där ute är större ändå och nu behöver vi förstärkning.Vi söker en psykolog som både vill arbeta fysiskt på vårdcentralen samt med digitala vårdmöten hemifrån. Vi erbjuder en flexibel anställning där du kan välja på att arbeta 40-100% under flexibla arbetstider. Kry vårdcentral Gallerian öppnade 2020 och är en modern och nyrenoverad arbetsplats. Vi har ca 19 000 listade patienter och vi erbjuder generösa öppettider till våra patienter både både kvällar och helger.2021-07-07I samband med att du börjar som psykolog hos oss får du en gedigen introduktion till vårt digitala arbetssätt och medicinska riktlinjer. Dessutom får du personlig handledning av en senior Kry-psykolog, allt för att du ska känna dig trygg i din nya roll.För att trivas i rollen uppskattar du att jobba i ett sammansvetsat team, du är trygg i din yrkesroll och prioriterar att ge en hög medicinsk kvalitet. Vi erbjuder dig en positiv och inspirerande arbetsplats med tydligt patientfokus! Hos oss ges du möjlighet att utvecklas i din roll som psykolog, då det i arbetet förutom behandling även ingår triagering och handläggning av patienter som befinner sig i ett digitalt såväl som fysiskt vårdlandskap.Kvalifikationer & egenskaperDu är legitimerad psykolog med KBT-inriktning.Du arbetar evidensbaserat och är skicklig i ditt bemötande av patienter.Har tidigare erfarenhet från arbete inom primärvården eller psykiatrin.Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Har goda tekniska kunskaper, om du tidigare arbetat med digitalt vårdmöten är det meriterande.Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som initiativförmåga, ansvarstagande, god samarbetsförmåga och flexibilitet.Övrig informationStart: Enligt överenskommelse.Plats: Hamngatan 37, Stockholm.Arbetstider: Flexibelt, framförallt dagtid med fördel enstaka kväll/helgpass.Omfattning: Minst 40%, tillsvidareanställning.Lön: Månadslön enligt överenskommelse.Om KryKry är en av de snabbast växande aktörerna inom primärvård i Sverige. Men vi skiljer oss från mängden på fler sätt än så. Hos oss är innovation ett ledord, och genom att utmana status quo driver vi en utveckling som gör högkvalitativ, modern vård mer tillgänglig för alla. Allt vi gör är utformat efter hur människor faktiskt lever sina liv idag. Genom att bygga vårdmottagningar med fokus på patienternas behov, anställa enastående vårdpersonal och se till att de trivs, samt utveckla teknik som gör det enklare att få - och ge - vård, revolutionerar vi sjukvården och skapar verklig förändring i människors liv.Kry lyder under Socialstyrelsens föreskrifter samt IVO:s tillsyn och omfattas bl.a. av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida ( https://www.kry.se/jobba-hos-oss/). Låter detta intressant? Skicka in din ansökan med CV här ( https://career.kry.se/jobs/1010133-psykolog-sokes-till-vardcentral-i-stockholm/applications/new). Vid frågor vänligen kontakta tove.prohorenko@kry.se eller klicka här ( https://www.kry.se/for-kliniker/) för att läsa mer om hur det är att arbeta som kliniker hos oss!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-24KRY International AB5851234