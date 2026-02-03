Psykolog sökes till distansarbete
Viva Bemanning AB / Psykologjobb / Linköping Visa alla psykologjobb i Linköping
2026-02-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viva Bemanning AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Går du i tankarna att testa något nytt? Eller letar du efter ditt nästa uppdrag?
Vi söker just nu en Psykolog som kan hjälpa till hos en offentlig enhet vi har avtal med.
Du ska kunna arbeta självständigt och flexibelt samt vara trygg i din yrkesroll.
Vi hjälper dig så att du kan hjälpa andra!
Period
Vecka 9 - 18, 2026.
Anställning:
Det går bra att gå som anställd hos oss alternativt fakturera oss via eget bolag.
Schema:
Uppdraget uppgår till ca 300 timmar under en 10 veckors-period. Du planerar ditt schema under den perioden.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är Psykolog med yrkeserfarenhet och referenser som kan intyga din kompetens. Krav för uppdraget är att du har arbetat med barn och ungdomar i tre år, de senaste sju åren. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Som konsult hos oss och för det här uppdraget behöver du ha varit legitimerad i minst tre år.
Vi ser dessutom att du som söker är en flexibel, ansvarstagande, social och driven person som är trygg i dig själv och brinner för att människor ska må bra. Om företaget
Vi är med från uppläggets start och ser fram emot att följa din resa, vi upplever nya platser tillsammans! Vi har i dagsläget uppdrag runtom i stort sett över hela Sverige, i alla dess former och med attraktiva ersättningar.
Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att finna det du söker. Vi svarar på frågor och planerar ett upplägg tillsammans utefter dina önskemål för att du ska ha möjlighet att arbeta på dina villkor.
För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:
• Tjänstepension
• Övriga försäkringar
• Personlig kontaktperson som är tillgänglig & engagerad
• Ekonomisk ersättning för boende & resor
• UtbildningarSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida.www.vivabemanning.se
Telefon: 076 021 07 77
Mail: vartan.bedrosian@vivabemanning.se
Tveka inte på att söka, uppdragen går åt snabbt!
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: vartan.bedrosian@vivabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viva Bemanning AB
(org.nr 559198-2029) Arbetsplats
Viva Bemanning - Linköping Kontakt
Vartan Bedrosian vartan.bedrosian@vivabemanning.se 076-0210777 Jobbnummer
9720570