Psykolog sökes till distansarbete
Viva Bemanning AB / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2026-07-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viva Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Går du i tankarna att testa något nytt? Eller letar du efter ditt nästa uppdrag?
Vi söker just nu en Psykolog som kan hjälpa till hos en offentlig enhet vi har avtal med.
Du ska kunna arbeta självständigt och flexibelt samt vara trygg i din yrkesroll.
Vi hjälper dig så att du kan hjälpa andra!
Period
Vecka 36 - 50, 2026.
Anställning:
Det går bra att gå som anställd hos oss alternativt fakturera oss via eget bolag.
Schema:
Uppdraget uppgår till ca 300 timmar under en 10 veckors-period. Du planerar ditt schema under den perioden.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med dokumenterad erfarenhet av arbete inom psykiatrisk specialistvård för vuxna i öppenvård. Du har gedigen klinisk kompetens och är väl insatt i journalföring, vårdprocesser och dokumentationskrav inom specialistpsykiatrin.
Du har erfarenhet av att granska och bedöma journaler samt kan självständigt analysera om dokumentation, registrering av vårdkontakter och genomförda insatser överensstämmer med gällande regelverk och avtalskrav. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med kvalitetsgranskning, internrevision, uppföljning eller patientsäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvården.
För uppdraget krävs att du har:
Legitimation som psykolog.
Minst tre års dokumenterad klinisk erfarenhet inom psykiatrisk specialistvård för vuxna i öppenvård.
God kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation samt gällande lagar, förordningar och föreskrifter, inklusive patientdatalagen och regelverk för journalföring.
Mycket god analytisk förmåga och vana att göra objektiva och välgrundade bedömningar utifrån journalunderlag.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt att dokumentera och motivera dina bedömningar på ett tydligt och strukturerat sätt.
Vi söker dig som arbetar noggrant, strukturerat och med hög integritet. Du har god samarbetsförmåga och kan bidra till kalibrering och kvalitetssäkring av bedömningar tillsammans med andra granskare. Som person är du ansvarstagande, objektiv och kvalitetsmedveten samt har ett professionellt förhållningssätt i hanteringen av känslig patientinformation. Om företaget
Vi är med från uppläggets start och ser fram emot att följa din resa, vi upplever nya platser tillsammans! Vi har i dagsläget uppdrag runtom i stort sett över hela Sverige, i alla dess former och med attraktiva ersättningar.
Vi kan förhoppningsvis hjälpa dig att finna det du söker. Vi svarar på frågor och planerar ett upplägg tillsammans utefter dina önskemål för att du ska ha möjlighet att arbeta på dina villkor.
För oss är en viktig del att du ska känna dig trygg under hela din arbetsperiod varför du utöver din lön erhåller bland annat följande förmåner:
• Tjänstepension
• Övriga försäkringar
• Personlig kontaktperson som är tillgänglig & engagerad
• Ekonomisk ersättning för boende & resor
• UtbildningarSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via mail alternativ intresseanmälan på vår hemsida.www.vivabemanning.se
Telefon: +46 8 50 90 8000
Mail: admin@vivabemanning.se
Tveka inte på att söka, uppdragen går åt snabbt!
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: vartan.bedrosian@vivabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viva Bemanning AB
(org.nr 559198-2029) Arbetsplats
Viva Bemanning - Göteborg Kontakt
Vartan Bedrosian vartan.bedrosian@vivabemanning.se 076-0210777 Jobbnummer
10005022