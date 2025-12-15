Psykolog sökes - vikariat med möjlighet till förlängning
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Affektiv mottagning 2 är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för vuxna patienter.
Upptagningsområdet omfattar hela Göteborg samt Partille, Härryda och Mölndal. Mottagningen är belägen tillsammans med Affektiv mottagning 1 på Rullagergatan 5 i Gamlestaden i det gamla fabriksområdet vid SKF. Lokalerna är ljusa och väl lämpade för vår verksamhet, och ligger i en spännande stadsdel under utveckling med fina promenadstråk och gott om lunchmöjligheter. Mottagningarna har ett nära samarbete och organiserar gemensamt behandlingsgrupper och yrkesträffar. Sammantaget är vi omkring 90 medarbetare fördelade på 10 behandlingsteam. Vår arbetsplats präglas av hög professionalitet och ett öppet klimat, och vi strävar efter en dialog mellan olika synsätt och för att hålla ett band till universitet och forskning. Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en vikarierande psykolog till vårt äldrepsykiatriska team. Teamet har ett nära tvärprofessionellt samarbete och består av sjuksköterskor, skötare, psykolog, specialistläkare samt ST-läkare i psykiatri. Det äldrepsykiatriska öppenvårdsuppdraget är brett och arbetsuppgifterna är varierade: målgruppen utgörs av patienter där det efter 70 år fyllda uppstått behov av psykiatrisk vård på specialistnivå och man behandlar patienter med ångest- och depressionssjukdomar, psykos, missbruk, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personlighetsrelaterade svårigheter.
Psykologens arbetsuppgifter är varierade och inbegriper kvalificerad psykoterapeutisk behandling med KBT och PDT, nybesöksutredningar, akut uppföljning efter heldygnsvård, samverkan med vårdgrannar samt administration rörande vissa delar av teamarbetet. Screening och diagnostiskt utredningsarbete i samarbete med läkare förekommer också. Arbetet som psykolog på området för äldrepsykiatri ger utrymme för både kreativitet och känslighet, inte minst i de fall då de traditionella psykologiska behandlingsmetoderna behöver anpassas för att kunna möta patientgruppens behov och skapa förutsättningar för konstruktiva psykoterapeutiska samtal. Detta kan exempelvis inbegripa beaktande av ett livscykelperspektiv, ett särskilt hänsynstagande till den enskildes existentiella hälsa eller att arbeta med de psykologiska konsekvenserna av somatisk samsjuklighet och åldrande.
De flesta av teamets besök sker på mottagningen, men hembesök ingår också i uppdraget. Samarbetet i vårdkedjan innebär samverkan med slutenvård och mobilt team. I vårdkedjan finns också en forskningsenhet. Du planerar själv en stor del av din arbetstid och fattar egna beslut inom ditt kompetensområde. Samtidigt är det tvärprofessionella behandlingsteamet navet för arbetet, där vi koordinerar insatser och fattar övergripande beslut om patienternas vård.
Vi är en arbetsplats där samtalet har en central plats, och vi ser gärna att du är intresserad av att möta patienter såväl enskilt som i grupp för behandling, stöd och omvårdnad.
Tjänsten är ett vikariat fram till 2027-02-28 (med möjlighet till förlängning.)
Om dig
Du är legitimerad psykolog och söker en plats där du bland erfarna kollegor får bidra till utveckling av verksamheten och säkerställande av god vård för patientgruppen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Som person är det viktigt att du har ett genuint intresse för mänskliga möten och att du är målinriktad i ditt arbete. Vi ser också gärna att du har goda organisatoriska färdigheter, en förmåga att se ditt arbete i relation till en större helhet och har någorlunda god datorvana. Har du ett forskningsintresse ser vi också det som positivt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
