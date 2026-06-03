Psykolog/PTP-psykolog till psykiatrisk mottagning
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Psykologjobb / Gävle Visa alla psykologjobb i Gävle
2026-06-03
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Psykiatriska mottagningen i Gävle är en stor mottagning som arbetar med specialistpsykiatriska patienter. Depression, ångest, bipolär sjukdom och ADHD är vanliga diagnoser hos vår målgrupp. Här arbetar vi i multiprofessionella team där vi hjälps åt och utvecklas tillsammans. Samverkan sker även med heldygnsvård och jourverksamhet.
I våra tvärprofessionella team bidrar du som psykolog/PTP-psykolog med din specifika kompetens för att ge god psykiatrisk vård till våra patienter. Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som psykolog/PTP-psykolog hos oss arbetar du med bedömning, diagnostik och behandling av patienter med varierande psykiatrisk problematik. Du möter människor i olika livssituationer och blir en viktig del i deras väg mot bättre psykisk hälsa. Du kommer att arbeta med strukturerade diagnostiska utredningar och KBT-behandlingar och arbetet sker i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor, kuratorer och andra professioner.
Som psykolog/PTP-psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• utredning
• behandling
• verksamhetsutveckling.
Hos oss får du
• ett varierat och meningsfullt arbete
• kollegor med stort engagemang och hög kompetens
• extern handledning i både utredning och behandling.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en psykolog/PTP-psykolog med förmåga att skapa goda relationer med både patienter och kollegor. Du arbetar strukturerat och självständigt samtidigt som du har lätt för att prioritera och driva ditt arbete framåt. Som person är du initiativtagande och ser möjligheter till utveckling och förbättring i verksamheten. Du trivs i samarbete med andra professioner och bidrar till ett öppet arbetsklimat där teamets gemensamma kompetens tas tillvara.
I rollen som psykolog/PTP-psykolog ska du
• vara legitimerad psykolog eller inneha psykologexamen.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1636". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Jonas Östlin, SACO jonas.ostlin@regiongavleborg.se 072-203 07 94 Jobbnummer
9946559