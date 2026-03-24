Psykolog/PTP-psykolog till BUP Avesta
2026-03-24
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Region Dalarna erbjuder specialistvård för barn och ungdomar upp till 18 år med allvarligare psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nu söker vi en psykolog alternativt en PTP-psykolog till BUP i Avesta för en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med barn/ungdomar och familjer sett ur ett barnpsykiatriskt perspektiv, där patientens individuella behov sätts i centrum.
Att arbeta som psykolog inom BUP är ett utmanade, utvecklande och spännande arbete. Stora krav ställs på kunskap kring bemötande och problemlösningsförmåga. Hos oss har du goda möjligheter till en bred kompetensutveckling bland annat via intern och extern utbildning, regelbunden handledning och möjligheter till vidareutbildning/specialisering inom ditt valda område.
Som psykolog på BUP kommer du arbeta med:
Kvalificerat bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete både enskilt och i team
Konsultationer och nätverksarbete
Deltagande i verksamhetens utvecklingsarbete, utbildningsinsatser och metodutveckling
Region Dalarnas PTP-program inleds med en gedigen introduktion för PTP-psykologer, handledare och chefer. Under hela året deltar du sedan på PTP-dagar, en heldag per månad. Genom seminarier, föreläsningar, studiebesök och auskultationer får du en bred insyn i regionens olika verksamheter. PTP-dagarna innebär ofta uppskattade tillfällen att lära känna och utbyta erfarenheter med andra PTP-psykologer.
Våra kvalitetssäkrade PTP-platser ger dig en bred och allsidig erfarenhet av psykologyrket, samtidigt som du får du möjlighet att specialisera dig inom den verksamhet du är anställd. Arbetsplatsen som du kommer till har goda förutsättningar att ta emot dig och skapa ett tryggt och väl genomtänkt upplägg för PTP-året. Under hela året finns även vår studierektor nära till hands, för att säkerställa god kvalité och bidra med stöd och råd. Exakt startdatum för PTP-tjänstgöringen sker i överenskommelse med arbetsplatsen.
Mer information om PTP-programmet och de olika platserna hittar du här: Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) - Region Dalarna
legitimerad psykolog
B-körkort
Det är meriterande om du har:
i WISC, ADI-R och ADOS och/eller andra testmetoder
erfarenhet och kunskap om barn och ungdomars utveckling
Kvalifikationer PTP:
För att vara behörig sökande till en PTP-plats ska du kunna uppvisa psykologexamensbevis senast vid tillträdesdagen. Om du har psykologexamen från annat land än Sverige ber vi dig bifoga utlåtande från Socialstyrelsen med beslut om eventuella anpassningsåtgärder.Så ansöker du
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:333". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Maria Högström 0226-496237
