Psykolog/psykoterapeut med inriktning KBT/Evidensbaserade metoder
Region Örebro län / Psykologjobb / Örebro Visa alla psykologjobb i Örebro
2026-04-21
Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling (UPP) har ett kompetensutvecklingsuppdrag med avseende på psykoterapi inom hela Område psykiatri, Region Örebro län. UPP består av ett 10-tal medarbetare som har omfattande erfarenhet av och kompetens inom psykoterapi. Som medarbetare på UPP arbetar man med psykoterapi på flera olika sätt. Dels arbetar man direkt med patienter eftersom UPP delvis är en psykoterapimottagning för patienter som erbjudits LOV-remiss (Vårdval psykoterapi inom Region Örebro Län) . Man arbetar också med olika typer av kompetensutvecklingsinsatser för övriga psykiatrin, i form av handledning och utbildning av annan personal, bla genom grundutbildningen i psykoterapi i evidensbaserade metoder. Psykoterapiforskning pågår på enheten och stöd till forskning ges bland annat i form av handledning. På UPP värnar vi om ett gott samarbetsklimat och visar respekt för alla vi möter i vårt arbete. Vi är en nyfiken arbetsgrupp med ambitionen att utveckla psykoterapin vidare!Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat psykoterapi med patienter individuellt (LOV-terapi), handledning av personal inom område psykiatri i psykoterapeutiska metoder, utbildning av personal inom bland annat grundutbildningen i psykoterapi, utvecklingsarbete och/eller forskning inom området psykoterapi. Som psykolog/psykoterapeut på UPP är du en del i ett arbetsteam som gemensamt tar ansvar för enhetens uppdrag och som samarbetar kring psykoterapifrågor och för verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog eller annan högskoleutbildning relevant för tjänsten, exempelvis socionom, sjuksköterska eller arbetsterapeut. Legitimerad Psykoterapeut med utbildning i, och flera års erfarenhet av, kognitiv beteendeterapi (KBT) eller motsvarande evidensbaserad metod. Erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri och kompetensutvecklingsinsatser är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, och god samarbetsförmåga är mycket viktigt. Det är önskvärt med körkort B.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:350". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Grete Holm Czarnecki grete.holm-czarnecki@regionorebrolan.se 076-698 47 27 Jobbnummer
9867673