Psykolog, Psykiatriska kliniken, mottagning 1, Skellefteå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå / Psykologjobb / Skellefteå Visa alla psykologjobb i Skellefteå
2026-08-01
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Centrum för opererande verksamheter, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Psykiatriska kliniken består av cirka 250 medarbetare. Här bedrivs såväl öppen- som slutenvård samt psykiatrisk tvångsvård. Vi har två allmänpsykiatriska vårdavdelningar och en beroendeavdelning. I öppenvården ingår bland annat två vuxenmottagningar, en mottagning för unga vuxna, en beroendemottagning, jour- och bedömningsenhet samt andra specialiserade öppenvårdsenheter. Mottagning 1 har sina lokaler externt och centralt i Skellefteå.
Vill du göra verklig skillnad för människor med psykisk ohälsa? Hos oss får du som psykolog både utvecklas och bidra i ett multiprofessionellt team som trivs tillsammans och känner glädje på jobbet.
Hos oss är områden som arbetsmiljö, kompetensutveckling och utveckling av vården är ständigt aktuella och prioriterade. Målet är att alla ska få känna delaktighet, där varje enskild medarbetare har en betydelsefull roll.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du är en närvarande och varm person som med din kompetens och ditt engagemang bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor.
Du kommer att vara en del av multiprofessionella team som utöver psykologer omfattas av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, skötare och medicinska sekreterare. Du arbetar självständigt men också i samverkan med såväl interna som externa samarbetspartners. Vårt arbete är i ständig utveckling och kräver en förmåga att kunna anpassa verksamhetens arbetsmetoder utifrån individens förutsättningar. Handledning erbjuds kontinuerligt.
På mottagning 1 har vi patienter från 25 år och uppåt med en varierande problematik inom den specialiserade psykiatrins uppdrag. Arbetsuppgifterna är omväxlande med primärt fokus på bedömning, utredning och samtalsbehandling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Erfarenhet av specialistpsykiatri och neuropsykiatrisk utredning är meriterande. Ytterligare vidareutbildning är meriterande.
Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Samarbetsförmåga och flexibilitet är värdefulla egenskaper. Likaså intresse för utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställningserbjudande.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334698". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
932 32 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Kontakt
Avdelningschef mottagnin
Anna Stenberg anna.stenberg@regionvasterbotten.se 0910-771974 Jobbnummer
10017740