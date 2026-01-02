Psykolog psykiatrimottagning - Strömstad
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om verksamheten
Den vuxenpsykiatriska öppenvården är basen i den psykiatriska verksamheten där vårt ansvar är att utreda, diagnostisera, behandla och rehabilitera i patientens närmiljö.
Våra målgrupper är människor som är i behov av specialistpsykiatrisk vård för psykossjukdom, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, svåra personlighetssyndrom, komplex PTSD, djupa depressioner eller substanssyndrom vid samsjuklighet med psykisk sjukdom. Vårt arbete utgår ifrån regionala medicinska riktlinjer och rutiner. Vi samverkar med andra vårdgrannar och samhällsaktörer.
Psykiatrimottagningen ligger på Strömstad sjukhus bara ett stenkast från havet. Det finns också en filial i Tanumshede för patientbesök. Vi har ett mobilt akut team som ger vård alla dagar klockan 16:00 - 00:00. Vår slutenvård finns i huvudsak på NÄL i Trollhättan. Vi är ett tvärprofessionellt team bestående av psykologer, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, läkare, enhetschef och teamsekreterare.
Vi ser framemot att dela vår samlade kunskap med dig.
Arbetsuppgifter
Bedömningar, utredningar och behandlingar av psykiatrisk sjukdom
Psykoterapier individuellt, eller i grupp
Neuropsykiatriska utredningar och personlighetskartläggningar.
Inom den vuxenpsykiatriska kliniken erhålls handledning och regelbundna möten med psykologkollegor. Det finns också möjligheter till fortbildning och utbildning.
Kvalifikationer
Legitimerad psykolog.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad, ordningsam, kreativ och intresserad. Du har god samarbetsförmåga och du tycker om att arbeta självständigt och i team. Du är positiv och engagerad och vill bidra till att mottagningens arbete och rutiner utvecklas i rätt riktning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrigt
B-körkort är ett krav.
Vi intervjuar löpande under hela ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
