Psykolog, OCD-programmet, Psykiatri sydväst - Region Stockholm

Region Stockholm / Psykologjobb / Huddinge2021-07-07OCD-programmet är en öppenvårdsmottagning inom Psykiatri sydväst. Mottagningens uppdrag är att bedöma och behandla patienter med diagnoser inom OCD-spektrum: tvångssyndrom, dysmorfofobi (BDD), samlarsyndrom, trikotillomani, dermatillomani. OCD-programmet följer nationella riktlinjer och har ett nära samarbete med OCD-forskare på KI. De behandlingar som ges är KBT i olika former och läkemedel. Vi är en strukturerad och utvecklingsinriktad mottagning med god stämning och gott samarbete såväl internt som externt. Här arbetar psykologer, läkare, kurator, sjuksköterska och sekreterare. Mottagningens grundläggande arbetssätt är att vi tillsammans utformar såväl vårdinnehåll som smarta flöden, något som skapar delaktighet och engagemang. Kort sagt är alla med och utformar hela mottagningens arbete. Vi har kontinuerligt personer under olika skeden av utbildning som vi handleder, samt vissa uppdrag med att föreläsa och informera om OCD. Psykiatri Sydväst är beläget vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och är en klinik med ca 550 anställda som erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå för vårdsökande som är 18 år och äldre. Psykiatri Sydväst är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde.Det viktigaste är att du är intresserad av OCD och KBT; tjänsten kan anpassas efter allt från nyutexaminerad leg psykolog som lärs upp, till psykolog med mycket erfarenhet inom området. Psykologgruppen hos oss innehåller allt från psykologkandidat till docent där alla har en viktig roll och lär av varandra.ArbetsuppgifterSom psykolog på OCD-programmet får du bland annat arbeta med:KBT i gruppIndividuell KBTInternetförmedlad KBTMetodutvecklingBedömning och utredningKvalifikationerPsykologlegitimation är ett krav, PTP ej aktuellt, ej heller annan yrkegrupp. Meriterande är färdighet inom/intresse för KBT och OCD-spektrumdiagnoser, att ha behandlat flera OCD-spektrumdiagnoser, att ha jobbat med/intresse för IKBT, intresse för forskning, samt vilja att arbeta med att utveckla verksamheten och metoderna.Svenskkunskaper motsvarande C1 är ett krav inom SLL. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.2021-07-07enligt överenskommelse, så snart som möjligtÖvrigtVi är angelägna om att alla som arbetar här ska må bra och behandlas med respekt. Du får vara med och bidra på en arbetsplats med hög yrkesstolthet. Medarbetare på Psykiatri Sydväst ges friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, subventionerad vård samt flexibla arbetstider.Välkommen in med din ansökan!Övrig information:SLSO tillämpar registerkontroll före beslut om anställning. För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-08-03REGION STOCKHOLM5850759