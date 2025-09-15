Psykolog med klinisk inriktning och handledarutbildning
Moment Psykologi förstärker nu teamet med fler kunniga psykologer. Är du psykolog med flerårig erfarenhet av handledningsuppdrag och kliniskt behandlingsarbete? Lockas du av en verksamhetskultur som kännetecknas av evidensbaserad vård, omtanke, målstyrning och hög grad av kompetensutbyte inom professionen? Trivs du som bäst i en verksamhet som erbjuder stort inflytande, nära ledarskap och korta beslutsvägar?
Då är Moment arbetsplatsen för dig. Hos oss ingår du i en kvalitetsfokuserad organisation med många psykologer och stort kompetensutbyte. Du erbjuds flexibla arbetstider med möjlighet att själv välja att vara anställd eller konsult.
Om verksamhetenMoment Psykologi är en psykologi- och psykiatriverksamhet vars målgrupp är barn, ungdomar och vuxna. Våra uppdragsgivare är offentlig sektor, företag och privatpersoner. Verksamheten bedrivs i en representativ lokal belägen på Drottninggatan i Stockholm.
Vår vision är att skapa hälsa, rädda liv och ge människor ökad livskvalitet. Omtanke, kunskap och generositet genomsyrar verksamheten. Vi har ett unikt team av specialister bestående av psykiatriker, psykologer och barnläkare som träffar våra patienter både på mottagningen och digitalt via videomöten.
Om tjänsten I tjänsten arbetar du främst med handledningsuppdrag ute hos våra kunder men även kliniskt med rådgivning och behandling.
På Moment finns hög grad av struktur och välfungerande arbetsrutiner. Vi utvärderar våra behandlingar systematiskt och har över tio års erfarenhet av mycket goda kvalitetsutvärderingar.
Vem är du? Du är psykolog med utbildning inom klinisk psykologi med inriktning KBT. Du har en handledarutbildning på minst 15 hp och du ska känna dig trygg med att kunna handleda inom specialistpsykiatrin för vuxna. Du arbetar evidensbaserat och har gedigen kunskap om inlärningspsykologi och beteendeanalys, samt arbetar självständigt och strukturerat. Specialistkompetens och barnkompetens är meriterande. Vi ser även gärna att du har erfarenhet från vuxenpsykiatri i kombination med erfarenhet från företagshälsovård/primärvård.
Du drivs av att hjälpa människor att må bättre och nå hållbara resultat genom att med omtanke omsätta din specialistkunskap i handfasta råd och insatser.
Som person har du ett positivt förhållningssätt, är trygg i din roll och kan vara både uppgifts- och relationsorienterad. Du uppskattar och bidrar till en god arbetsmiljö och ständig utveckling av verksamheten. Du är van att arbeta effektivt - och alltid med klienters bästa i fokus. Du är prestigelös, generös och engagerad.
Förstås ser vi gärna att du delar vår värdegrund:
VI GER
Vi omsätter högspecialiserad evidensbaserad vård till handfasta råd och verktyg
Vi är fokuserade på utveckling och arbetsglädje för våra medarbetare
Vi ger vård som ger hållbara resultat
Vi delar med oss av kunskap och stödjer varandra kollegialt
VI LÄR
Vi anstränger oss för att ta reda på ny kunskap
Vi tar del av vetenskapliga rön och utvecklar våra metoder kontinuerligt
Vi bedriver förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen
VI GÖR SKILLNAD
Våra tjänster skapar kännbar förändring och mätbara resultat
Våra tjänster ger effekt som håller i sig över tid
Vi skapar en branschförebild i enlighet med vår vision och affärsidé, vilket bidrar till att förbättra vården
Vi erbjuder dig
Som psykolog hos oss arbetar du tillsammans med ett flertal psykologer, och psykiatriker. Våra arbetsvillkor utgår ifrån målstyrning med:
Tillsvidareanställning på heltid (deltid kan diskuteras)
Flexibla arbetstider
Möjligheten att kombinera arbete på plats och via länk
Kompetenspeng varje år
Friskvårdsbidrag
Kontinuerlig handledning av meriterade handledare
Konkurrenskraftiga villkor
Kollektivavtal
Hos oss har vi dessutom en uppskattad tradition som innebär att du alltid är ledig på din födelsedag!
Om ossMoment grundades 2010 och erbjuder specialisttjänster inom psykologi, psykiatri, barnmedicin och neuropsykiatri till offentlig sektor, företag, och privatpersoner. Vi har mottagningar på nio orter i fem regioner: Stockholm, Vällingby, Malmö, Borlänge, Göteborg, Skövde, Uddevalla, Borås och Karlstad. Vi genomför även konsultuppdrag i hela Sverige. Hos oss arbetar mer än 70 psykologer, specialistläkare och sjuksköterskor med att skapa psykisk och fysisk hälsa genom metoder som har tydlig förankring i vetenskap.
Företaget leds värderingsstyrt med stort fokus på att skapa samhällsnytta. Moment har haft en mycket stark och sund tillväxt under ett flertal år och blivit utsedda till Gasellföretag fem gånger, senast 2022.
Om anställningen Tjänsten är på 100% (deltid kan diskuteras) och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde 6 januari eller enligt överenskommelse.
