Psykolog, legitimerad, Barn- och ungdomspsykiatrin, Lycksele
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten / Psykologjobb / Lycksele Visa alla psykologjobb i Lycksele
2025-09-16
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten i Lycksele
, Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken är en länsklinik och har mottagningsenheter i Umeå, Lycksele och Skellefteå. I länskliniken ingår även BUP-vårdavdelning som finns i Umeå. BUP Västerbotten är en USVE enhet med nära samarbete med universitet och forskning. Inom kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team och arbetet sker i nära samarbete med patientens familj och övriga nätverk.
Nu utökar vi vår klinik med två psykologtjänster. Dessa tjänster kan tillsättas på valfri öppenvårdsmottagning inom vår länsklinik, dvs Skellefteå, Lycksele eller Umeå. Vi ser gärna att du har ett intresse för forskning, utvecklingsarbete och evidensbaserad praktik. Du är kommunikativ, strukturerad och har god samarbetsförmåga.
Vi har tydliga mål som vi uppnår genom att inspirera varandra till kreativt förbättringsarbete. Parallellt med det lägger vi tyngdpunkt på att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö på våra enheter.
Hos oss erbjuder vi yrkesträffar, teamtid samt extern metodhandledning.
Vill du veta mer om oss? Vi finns på Instagram: https://www.instagram.com/bup_vasterbotten/Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Psykologrollen på BUP innebär att självständigt och i team arbeta med utredning och behandling av barn och ungdomar som kräver behandling på specialiserad barnpsykiatrisk nivå. I ditt arbete möter och behandlar du barn och ungdomar med svårare psykiatriska tillstånd.
Som psykolog arbetar du med evidensbaserade metoder utifrån de aktuella riktlinjer som finns. Du planerar, genomför och utvärderar självständigt dina behandlingsinsatser. Du deltar även i teamarbete och samverkan med kollegor vid behov.
Arbetet hos oss innebär också att konsultera och samverka med skola, socialtjänst och övriga kliniker inom sjukvården. Ett arbete som möjliggör och skapar förutsättningar för att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv.
Då vi är en länsklinik kan det förekomma resor till de andra enheterna.Kvalifikationer
Meriterande om du är specialist eller under pågående specialistutbildning. Även meriterande med vana gällande bedömning och utredning, utbildning i ADOS och/eller ADI-R. Du har ett intresse av att arbeta strukturerat och evidensbaserat.
Du är en trygg och strukturerad person med ett professionellt förhållningssätt. Du är ansvarstagande och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Då vi arbetar mycket i team ser vi att du tycker om att samarbeta och att finnas där för både medarbetare och patienter.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten Kontakt
Avdelningschef Lycksele
Johanna Lindquist johanna.lindquist@regionvasterbotten.se 073-0371362 Jobbnummer
9510249