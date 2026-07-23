Psykolog, kombinationstjänst
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2026-07-23
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, Trollhättan
, Essunga
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eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-07-23Om företaget
Välkommen till Närhälsan Vargön vårdcentral. Här arbetar engagerade medarbetare inom olika professioner och nu söker vi dig som vill kombinera arbete på vår vårdcentral i Vargön med uppdrag inom Ungas psykiska hälsa (UPH) i Sylte. Som anställd inom Närhälsan erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter genom exempelvis internutbildningar och mentorskapsprogram. På våra arbetsplatser arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra våra arbetssätt och möta våra patienters behov. Vill du läsa mer om våra förmåner? Länk till vår hemsida
Om arbetet
Det här är en kombinerad tjänst där du delar din tid mellan Närhälsan Vargön vårdcentral och Ungas psykiska hälsa (UPH) Sylte. Upplägget är flexibelt och utformas i dialog, exempelvis vad gäller arbetsdagar, placering och möjlighet till digitala besök.
Ungas psykiska hälsa (UPH) har i uppdrag att erbjuda barn, ungdomar och deras vårdnadshavare med psykisk ohälsa ett tidigt och adekvat omhändertagande. Du kommer arbeta med att bedöma, diagnosticera och behandla barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt psykosociala faktorers betydelse och utifrån det föreslå och genomföra lämpliga insatser. Du samverkar med andra aktörer t.ex. skola och socialtjänst där du även deltar på SIP-möten. Behandlande insatser vid nedstämdhet, ångest och självskadebeteenden samt rådgivning, stöd- och krissamtal ingår i ditt uppdrag. Du blir en viktig kontakt för föräldrastöd såväl individuellt som i grupp och genomför även andra gruppbehandlingar som oroshantering, AFFEKT och ABC.
Vi arbetar utifrån primärvårdsinriktade arbetssätt, där arbetet inkluderar hög tillgänglighet, stegvis/stratifierad vård och samarbete med andra professioner och vårdgrannar. Det är viktigt att du har ett intresse för att arbeta primärvårdsinriktat, vilket innebär att prioritera hög tillgänglighet för alla invånare med psykisk och beteenderelaterad ohälsa
Om dig
Du är legitimerad psykolog med minst ett års klinisk erfarenhet av arbete med barn och unga med psykisk ohälsa. Det är meriterande om du har erfarenhet från nedanstående:
Arbete som psykolog på primärvårdsnivå
Stegvis vård
Internetbaserad psykologisk behandling
Gruppbehandling
Vi söker dig som är lyhörd och tillmötesgående, med en god kommunikationsförmåga och förmågan att identifiera individernas unika behov. Genom initiativ och ett aktivt engagemang vill du delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra som en konsultativ resurs i det dagliga tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer planeras att hållas den 11 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar – detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Nordkroksvägen 3 (visa karta
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468 30 VARGÖN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närhälsan Vargön vårdcentral och Närhälsan Sylte UPH Kontakt
Vårdcentralchef Vargön
Sara Larsson sara.m.larsson@vgregion.se 070-0816524 Jobbnummer
10009990