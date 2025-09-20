Psykolog, Granhult
Statens institutionsstyrelse / Psykologjobb / Lindesberg Visa alla psykologjobb i Lindesberg
2025-09-20
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Lindesberg
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Lekeberg
, Fagersta
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bergsmansgården tar emot icke skolpliktiga flickor. Vi har verksamhet i Fjugesta, tre mil väster om Örebro och planerar nu att öppna en satelitenhet i Granhult, 3 mil norr om Lindesberg. Flickorna kommer till oss för att de har psykosocial problematik samt problem med kriminalitet eller drogmissbruk. Publiceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Bergsmansgården kommer under 2025 att expandera och är nu i startgroparna att öppna en ny satellitenhet för icke skolpliktiga flickor på Granhult. Enheten Granhult planerar för att öppna en låsbar avdelning med plats för totalt sex flickor. Vi söker nu en psykolog på 50% till Granhult.
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som psykolog på SiS en meningsfull utmaning.
Psykologens övergripande uppdrag är att minska ungdomens risk för återfall i kriminalitet, missbruk och andra antisociala beteenden genom att stärka skyddsfaktorer som syftar till att etablera en anpassning i samhället. I uppdraget ingår att så tidigt som möjligt utreda ungdomens vårdbehov. Du ingår i ett enhetsteam tillsammans med enhetschef, gruppledare och behandlingssekreterare, där du bidrar i arbetet med ett psykologiskt perspektiv.
Du kommer att få ägna viss del av arbetstiden åt psykologutredningar och strukturerade risk- och behovsbedömningar. Övrigt individinriktat arbete är individuella behandlingsinsatser, bedömningssamtal och suicidriskbedömningar. Psykologens roll på SiS är konsultativ och utbildande genom arbete med traumamedveten omsorg (TMO), KBT och suicidprevention där det även ingår att handleda personal. Arbetsuppgifterna är varierande med stor möjlighet att själv strukturera och prioritera arbetet. Psykologarbetet sker tvärprofessionellt med enhetens olika expertfunktioner som lärare, specialpedagog, sjuksköterskor och övrig behandlingspersonal.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Psykologlegitimation
• Erfarenhet av att arbeta med ungdomar som har problemskapande beteenden
• Erfarenhet av att arbeta med personalhandledning
Det är meriterande om du också har:
• God vana och uppskattar att arbeta i ett tvärprofessionellt team
• God kunskap om psykologisk utredning och bedömning
• Erfarenhet av arbete med klienter i låsta miljöer och/eller inom psykiatrin
• B-körkort
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn, är ödmjuk och har lätt att samarbeta med andra. Du har lätt att ta initiativ och är van att ta ansvar för, planera och avgränsa ditt arbete. Du har också förmåga att skapa yrkesmässiga relationer, trygghet och stabilitet. Du är motiverad att hjälpa ungdomar i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid (50%) och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg!
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Kontaktperson för detta jobb
Christian Kokvik
Projektledare
010-453 28 58
Linda Eriksson
Facklig kontakt, Seko
010-453 28 11
Per Gidlöf
Facklig kontakt, ST/OFRs
010-453 78 04
Henrik Isgren
Facklig kontakt, SACO-S
010-453 40 23
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9518671