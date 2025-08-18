Psykolog, Behandlingsteam i Säter
2025-08-18
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Länsvuxenpsykiatri Falun och Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin, med ansvarar för psykiatrisk akutvård, slutenvård och beroendevård. Vi är en klinik där både patienter och medarbetare står i focus. Vi strävar efter att tillsammans skapa en personcentrerad vård av hög kvalitet. Vår vision är att ge patienterna bästa möjlighet att tillfriskna och undvika onödig tid inom slutenvården. Visionen innefattar en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas inom sin yrkesroll och som person. Vi arbetar enligt evidens och beprövad erfarenhet.
Behandlingsteamet, där psykologtjänsten ingår, stödjer vårdavdelningarna med konsultativa insatser från olika yrkesgrupper. Teamet består av psykolog, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut som arbetar nära tillsammans och samarbetar för att ge stöd vid ärenden av varierande svårighetsgrad.
Dina arbetsuppgifter
Som psykolog har du ansvar för att genomföra psykologiska bedömningar av inneliggande patienter, vilket inkluderar både psykiatriska bedömningar och diagnostik. Detta kan röra sig om både grundläggande bedömningar och i vissa fall mer omfattande psykologutredningar.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Att ge råd till andra yrkesgrupper och föreslå insatser utifrån dina bedömningar.
Att samarbeta och ha löpande kontakt med kollegor inom öppenvården.
Att hålla kris- och stödsamtal med patienter och deras anhöriga.
Att genomföra psykoedukation samt avgränsade terapeutiska insatser.
Det finns även goda möjligheter att delta i utvecklingsarbete, exempelvis inom områden som suicidprevention och stöd till anhöriga.
Eftersom verksamheten finns både i Falun och Säter kan resor i tjänsten förekomma, särskilt vid behov av att stödja kollegor, till exempel under semestrar. Du förväntas bidra till en positiv arbetsmiljö och aktivt delta i verksamhetsutvecklingen. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och känner dig säker i din yrkesroll.
Övrig information
Du erbjuds psykiatrins basutbildning och tillgång till AT-läkarnas psykiatriutbildning.
Yrkesträffar med psykologkollegor inom hela division psykiatri.
Arbetstid är dagtid, vardagar, med möjlighet till flexibelt schema enligt överenskommelse.
Vissa administrativa arbetsuppgifter kan utföras på distans i samråd med chef.
Friskvårdsbidrag: 2 000 kr/år.
Kvalifikationer
Legitimerad psykolog.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet och kunskap inom KBT, särskilt beteendeanalys och beteendeaktivering.
Erfarenhet av bedömning och utredning vid allvarlig och komplex psykiatrisk problematik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och social kompetens.
