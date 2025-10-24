Psykolog, Barnmottagningen, Umeå
2025-10-24
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med cirka 400 anställda och ansvarar för all specialistvård i länet för barn och ungdom i åldrarna 0-18 år. Vi har verksamhet i Umeå, Skellefteå och Lycksele.
Med anledning av uppkomna behov i verksamheten söker vi en psykolog för ett vikariat under 12 månader med möjlighet till förlängning. I rollen som psykolog får du möjlighet att göra skillnad för många, i ett varierat och meningsfullt arbete. Som psykolog hos oss ingår du i den paramedicinska gruppen. Vi erbjuder en trevlig och uppskattad arbetsplats med viktiga uppdrag som vi känner oss stolta över. Vi har alltid barnen i fokus, vi brinner för deras välfärd och vårt mål är att göra vårt yttersta för dem. Vi är nyfikna på vad du kan bidra med.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar med barn och ungdomar mellan 0-18 år som följs medicinskt vid Barn- och ungdomscentrum.
Du arbetar bland annat med utvecklingsbedömningar och mer fördjupande neuropsykologiska utredningar beroende på frågeställning. Även standardiserad kognitiv uppföljning enligt vårdprogram av barn med exempelvis prematuritet eller tidigare allvarlig sjukdom förekommer.
I samarbete med andra professioner såsom barnneurolog, fysioterapeut och logoped medverkar du i teambaserade utredningar av barn med avvikande psykomotorisk utveckling. Vi arbetar även teambaserat för att ge stöd till barn/ungdomar och deras familjer vid svåra eller långvariga sjukdomar.
I dina arbetsuppgifter ingår även arbete med riktade behandlingsåtgärder, exempelvis KBT-inriktad intervention vid enures eller stickrädsla till patienter som följs medicinskt vid Barn- och ungdomscentrum. Men även tillfälliga stödinsatser där psykologbedömning/insats blir aktuell. Psykologer på kliniken bidrar också med bedömning kring funktionella besvär, smärta och oklara komplexa sjukdomstillstånd.
I din roll som psykolog är du aktiv i klinikens utvecklingsarbeten och bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare. Samverkan med bland annat förskola, skola och Socialtjänst samt andra vårdgivare är en naturlig del av arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Relevant specialistutbildning, i första hand neuropsykologi, är meriterande. Utbildning och erfarenhet av att utreda barn och ungdomar i olika åldrar är önskvärt, men inget krav. Vi ser även en bred och varierad erfarenhet som psykolog som meriterande.
Vidare tar du stort ansvar för din uppgift och är lyhörd inför den unika situationen och de människor du möter. Du har god förmåga att prioritera, ser värdet av god kommunikation och trivs med att dela med dig och ta emot nya kunskaper och erfarenheter. Arbetet som psykolog ställer krav på förmåga till att arbeta strukturerat och självständigt. Din inställning bidrar till ett bra arbetsklimat, där vi alla samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
