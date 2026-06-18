Psykolog Barn- och Ungdomspsykiatrin BUP Öppenvård
Region Örebro län / Psykologjobb / Örebro Visa alla psykologjobb i Örebro
2026-06-18
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Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar och samtidigt ha ett utvecklande och varierande arbete? Då ska du söka till oss på BUP Öppenvård i Örebro.
Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård (BUP) har i uppdrag att ge specialiserad vård till barn och ungdomar upp till 18 år med psykiatriska tillstånd. Vården sker alltid i nära samarbete med barnets nätverk för att skapa bästa möjliga förutsättningar för behandling och stöd. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder för att säkerställa trygg och effektiv vård. Mottagningen har samtliga kommuner i länet som upptagningsområde. Verksamheten är omfattande och bedrivs av ett kompetent team med olika yrkesroller: kuratorer, psykologer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, specialpedagoger, skötare och medicinska vårdadministratörer.
Vi finns i moderna och trivsamma lokaler i centrala Örebro. Här råder ett gott arbetsklimat med högt i tak, där samarbete och engagemang står i fokus. BUP befinner sig för närvarande i en spännande utvecklingsfas som omfattar utveckling av både bedömningsprocessen och behandlingsutbudet. Som en del i detta arbete utökar vi verksamheten med fler resurser som kan bidra till utvecklingen.
Hos oss får du en trygg start med introduktion och en mentor som stöd. Du blir en del av en verksamhet med hög kompetens och kollegor med varierande erfarenhet, vilket ger goda möjligheter till utveckling i din roll. Vi satsar på kompetensutveckling som ligger i linje med verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar kvalificerade psykologiska insatser i form av bedömning, behandling och ibland utredning. Behandling ges i grupp och individuellt. Du kommer att arbeta både självständigt och i tvärprofessionella team, samt delta i gemensamma konferenser och yrkesträffar. Vi samarbetar mycket med barnomsorg, skola, socialtjänst och andra verksamheter inom hälso- och sjukvården. Verksamheten arbetar aktivt med att anpassa och utvecklas. Vi söker kollegor som vill vara med och utveckla och bidra till vår verksamhet.
För dig som är legitimerad psykolog med tre års klinisk erfarenhet kan det förekomma handledning av PTP-psykologer.Kvalifikationer
Du är en trygg och stabil person som inger förtroende i alla sammanhang. Du arbetar strukturerat och skapar ordning och tydlighet även när situationerna är komplexa. Du är trygg och har förmåga att arbeta självständigt inom ditt ramen för din yrkesprofession. Med din goda samarbetsförmåga bidrar du aktivt till ett positivt arbetsklimat och ser värdet i att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Du är anpassningsbar och har lätt för att ställa om vid förändringar, samtidigt som du behåller fokus på kvalitet och resultat. Din empatiska och lyhörda sida gör att du förstår och bemöter olika behov och perspektiv - både hos kollegor och patienter och deras nätverk. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är ett krav med svensk psykologlegitimation med inriktning kognitiv beteendeterapi, liksom erfarenhet av bedömning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatri.
Det är meriterande med utbildning i och erfaret av att arbeta med TF-KBT eller DBT, erfarenhet av att genomföra barnpsykiatriska utredningar samt utbildning i och erfarenhet av behandling i grupp utifrån evidensbaserade metoder.Så ansöker du
Annonseringen genomförs under ordinarie enhetschefens semesterperiod, vilket kan innebära begränsade möjligheter att besvara frågor. Frågor hänvisas därför till att ställas i samband med en eventuell kallelse till intervju. Urval påbörjas vecka 30, och intervjuer kommer att genomföras under vecka 30,31och 32.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Tina Karlsson tina.karlsson@regionorebrolan.se 019-602 58 08 Jobbnummer
9969748