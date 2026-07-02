Psykolog barn- och ungdomspsykiatri
Region Kalmar län / Psykologjobb / Oskarshamn Visa alla psykologjobb i Oskarshamn
2026-07-02
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Vi söker nu psykolog till BUP öppenvård i Oskarshamn! Hos oss får du möjlighet att växa i din roll som psykolog samtidigt som du får ett meningsfullt och utvecklande arbete i våra nybyggda, moderna lokaler.
Du kommer att ingå i enheten Kalmar/Oskarshamn och vi är totalt på båda orterna nio legitimerade psykologkollegor som vill att du ska lyckas i ditt uppdrag. I vårt lärande klimat finns goda möjligheter till vidareutbildning, extern handledning inom KBT, PDT, familjeterapi samt utredningshandledning. Ditt bidrag till teamet kommer spela roll när vi tillsammans fortsätter att utveckla barnpsykiatrin.
Du kommer att arbeta i multiprofessionella team med läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnast och sekreterare. Vi utgår från ett tvärvetenskapligt synsätt med strävan att alltid se barnet/ungdomen i sitt sammanhang.
Uppföljning, kvalitet och patientsäkerhet är prioriterade områden. Vi tror på kraften i ett gott klimat för dialog och utveckling, vilket är något vi ser fram emot att du blir en del av.
Om dig
Du är legitimerad psykolog med intresse för specialistpsykiatri. Det är meriterande om du är legitimerad psykoterapeut och/eller har specialistutbildning inom klinisk psykologi, neuropsykologi eller psykologisk behandling. Vidare är arbetslivserfarenhet inom specialistpsykiatri meriterande.
Rollen har fokus på samarbete med mål att uppnå bästa behandlingskvalitet för våra patienter. Det innebär att du som person ser värdet av att bygga och behålla goda relationer med patienter och kollegor. Vidare besitter du en god kommunikativ förmåga, vilket gör att du kan uttrycka dig tydligt, anpassa ditt språk och budskap efter mottagare och situation.
Vi är övertygade om att du, precis som vi, värdesätter arbetsglädje och hjälpsamhet mellan kollegor.
I linje med Region Kalmar läns strategi: "Varje dag lite bättre – kraften hos många!" förstår du vinsten med att tillsammans dela kunskap och erfarenheter för att självständigt likväl som team ska fortsätta utvecklas.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta i nya och moderna lokaler anpassade för specialistpsykiatrin. Lokalerna bidrar till en bättre samordning för psykiatrins verksamheter och en god arbetsmiljö för dig.
På vår arbetsplats är tillgänglighet, respektfullhet och professionalism våra ledord. Vi värnar om en hög kvalitet och ett helhetstänkande i arbetet.
BUP består av öppenvårdsmottagningar i Västervik, Kalmar och Oskarshamn samt vår heldygnsvård och akutavdelning som finns i Kalmar. Ätstörningsenheternas mottagningar hittar du i Kalmar och Västervik.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och varför våra medarbetare trivs i psykiatrin? Läs mer här: Arbeta inom psykiatrin | Region Kalmar Län
Vi svarar gärna på frågor om du är nyfiken på tjänsten! Chef Johan Andersson har semester v.30 till och med v.32 men svarar gärna på frågor innan och efter sin semester.
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringsvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Länssjukhuset (visa karta
)
391 26 KALMAR Arbetsplats
Psykiatriförvaltningen Kontakt
Johan Andersson, chef 0103588372 Jobbnummer
9989374