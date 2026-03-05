Psykolog Barn- och ungdomshälsan
Region Kalmar län / Psykologjobb / Hultsfred Visa alla psykologjobb i Hultsfred
2026-03-05
Vill du bli en del av gänget på barn- och ungdomshälsan? Vi erbjuder dig ett inspirerande, meningsfullt och utvecklande arbete hos oss i norra länsdelen!
Här får du användning för dina psykologiska kunskaper i en miljö där vi ständigt utvecklar verksamheten tillsammans för att bättre kunna möta de vi finns till för.
Som medarbetare har du stor möjlighet att påverka både ditt arbete och din arbetssituation. Vi ser gärna att du kan bidra med initiativ till förbättring och aktivt delta i den utveckling som sker. Vi arbetar ständigt med vår interna utveckling och just nu ser vi över vårdprocesserna med våra närmsta vårdgrannar för att skapa ännu bättre vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
Tjänstens placeringsort är i dagsläget Hultsfred, men det kan finnas möjlighet att utgå från Oskarshamn. Det kan bli aktuellt att arbeta delar av tiden på annan plats i norra länsdelen om verksamheten är i behov av detta.
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av att jobba med psykisk ohälsa hos barn och unga. Meriterande om du arbetat med detta på primärvårdsnivå. För att trivas hos oss behöver du kunna arbeta såväl självständigt som i team och vi sätter stort värde på din samarbetsförmåga.
Arbetsuppgifterna som psykolog hos oss är att utreda behov och bedöma lämplig behandlingsinsats och ge psykologisk behandling eller annan åtgärd vid behov. I din roll kan även handledning och konsultation till andra yrkesgrupper ingå liksom samarbete med interna och externa samverkanspartners. Som psykolog kan du arbeta med både individ och familj och erbjuda digitala insatser både i grupp och individuellt.
Din framtida arbetsplats
Barn- och ungdomshälsan är en länsövergripande enhet för barn och unga 6-17 år med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Vårt uppdrag sträcker sig från hälsofrämjande till behandlande insatser.
På hela vår länsövergripande enhet arbetar i dagsläget 25 psykologer, socionomer, psykoterapeuter och vårdhandläggare tillsammans för att ge möjlighet till tidiga individ- och familjeinriktade insatser.
Utdrag ur belastningsregister krävs för arbete med barn.
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Emma Nelsson, Avdelningschef 010-3586260 Jobbnummer
9778310