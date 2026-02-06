Psykolog alt PTP-psykolog till Centrala Barn- och elevhälsan
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Psykologjobb / Ronneby Visa alla psykologjobb i Ronneby
2026-02-06
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Leg psykolog alternativt PTP-psykolog till Centrala Barn- och Elevhälsan, Ronneby kommun
Centrala Barn- och elevhälsan i Ronneby kommun söker legitimerad psykolog alternativt PTP-psykolog till en psykologtjänst.
Tjänsten ingår i ett pågående och utvecklande arbete där elevhälsoarbetet ställs om mot ett mer hälsofrämjande och förebyggande fokus i linje med skollagens intentioner. Syftet med omställningen är att långsiktigt stärka elevers psykiska hälsa, lärande och måluppfyllelse.
Barn- och elevhälsan är en central, förvaltningsgemensam verksamhet som arbetar med Ronnebys skolor. Här ingår flera professioner såsom skolläkare, skolsköterskor, psykologer, socionom, specialpedagoger/speciallärare och talpedagog. Verksamheten har ett gemensamt lagstadgat uppdrag att stödja elevernas utveckling mot skolans kunskapsmässiga och sociala mål, med tyngdpunkt på förebyggande och främjande insatser.
Arbetsplatsen kännetecknas av ett gott samarbetsklimat där erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete sker över professionsgränserna men också genom samverkan med andra aktörer inom TSI Tidiga Samordnade Insatser. Som psykolog kommer du främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom konsultation, handledning, workshops och föreläsningar, samt genomföra psykologiska bedömningar och utredningar av enskilda elever i nära samarbete med andra professioner.
Vi söker dig som är legitimerad psykolog eller har psykologexamen, samt innehar B-körkort. Intervjuer planeras att genomföras under april med beslut senast i maj. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi vill att du ska trivas hos oss och bli en del av vårt team.
Tjänsten är en visstidsanställning från 2026-08-01 till 2027-12-31 med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
* Legitimerad Psykolog alt PTP-psykolog
* B-körkort
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304086-2026-9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Centrala Barn- och elevhälsan
Susanne Wallin Eriksson susanne.wallineriksson@edu.ronneby.se 0457618795 Jobbnummer
9727968