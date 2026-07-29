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2026-07-29
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Tierps vårdcentral, Östervåla vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Är du vår nya kollega?
Välkommen till oss i Tierp, en av landets största vårdcentraler med stor och bred verksamhet samt Östervåla vårdcentral, den lilla vårdcentralen med de stora möjligheterna. Vi söker nu dig som är intresserad av att komma till våra team som arbetar med psykisk hälsa på vårdcentralerna och erbjuder en tillsvidaretjänst på 90%, förlagd 50% på Tierps vårdcentral respektive 40% på Östervåla vårdcentral, med tillträde enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåns paket via vårt kollektivavtal.
Ditt uppdrag
Arbetsområdet är psykisk hälsa som inte kräver psykiatrins resurser. Hos oss arbetar du i ett team tillsammans med kuratorer, psykiatri sjuksköterskor och psykologer, men även självständigt med vuxna personer från 18 år och uppåt. Du arbetar och samverkar tvärprofessionellt med övriga yrkeskategorier på vårdcentralerna där du har ett nära samarbete med läkare och rehabkoordinator på vårdcentralerna. Arbetet innebär framförallt psykologisk rådgivning, bedömning och behandling, individuellt och i grupp.
Handledning och fortbildningsuppdrag av annan personal kan förekomma.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med kompetens inom KBT och/eller PDT. Vi vill att du har erfarenhet av diagnostik och att du arbetar utifrån evidensbaserade metoder.
Din kompetens
För att trivas i arbetet behöver du vara bekväm med att hantera stora flöden av patienter och kombinationer av bedömningar, kortare och längre insatser. För att lyckas i arbetet behöver du ha en god pedagogisk förmåga och lätt för att skapa kontakt med både patienter och kollegor. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren, baserat på dennes förutsättningar att ta till sig kunskap.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, vilket för oss betyder att du vill bidra till ett gott arbetsklimat genom att vara positiv, har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet, samtidigt som du har vana och drivkraft att arbeta självständigt.
Vår verksamhet
Tierps vårdcentral ligger mellan Uppsala och Gävle med goda pendlingsmöjligheter. Från Uppsala går både tåg och bussar en gång i halvtimmen under rusningstid och vårdcentralen ligger på gångavstånd från stationen. Vi har ca 19 500 listade patienter, vilket gör oss till en av landets största vårdcentraler. Vi är ca 110 medarbetare som arbetar i team med alla tjänster inom vårdcentralens uppdrag, varav en del utgörs av jourmottagningen. Våra patienter är både unga och äldre och bor i Tierp och omkringliggande landsbygd.
Tierps vårdcentral jobbar enligt "Stegvis vård psykisk hälsa" och det kan du läsa mer om här (https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/psykisk-halsa---stegvis-vard/).
Östervåla ligger i vacker jord- och skogsbruks bygd i Heby kommun nordväst om Uppsala. Vårdcentralen har 31 engagerade medarbetare som består av läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeut, dietist, psykolog samt kurator. Vi ansvarar för 6 250 listade patienter. Till verksamheten hör även distriktssköterskemottagningen i Tärnsjö. Vi arbetar utifrån patienten och satsar starkt på kvalité och patientsäkerhet.
Vårdcentralerna tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Nära vård och hälsas vårdcentraler finns i hela länet.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om mottagningen och arbetet är du varmt välkommen att ringa Tierps vårdcentral gruppchef Jonas Tetzlaff, telefon 0293-203 37 alternativt e-post jonas.tetzlaff@regionuppsala.se
eller Östervåla vårdcentrals verksamhetschef Ivonne Arvidsson, telefon 018-611 08 61 alternativt ivonne.arvidsson@regionuppsala.se
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Du kan även kontakta representanter från de fackliga organisationerna som nås via växeln för Region Uppsala, telefon 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Till din ansökan bifogar du legitimation och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH257/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10014592