Psykolog
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Psykologjobb / Lidköping Visa alla psykologjobb i Lidköping
2026-07-02
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Margretelund tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi har verksamhet i Lidköping och i närheten av Falköping.
SiS ungdomshem Margretelund söker psykolog
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Margretelund tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi har verksamhet i Lidköping och i närheten av Falköping.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Margretelund består av åtta avdelningar varav sex ligger i Lidköping och två i Falköping. Målgruppen är ungdomar i gymnasieåldern med allvarlig psykosocial problematik.
Som psykolog är du en viktig del av vårt hälso- och sjukvårdsteam som består av fyra sjuksköterskor och tre psykologer. Teamet leds av ungdomshemmets kvalitetschef.
Ungdomar som placeras vid SiS är omhändertagna enligt lagen om vård av unga och vården bedrivs i regel i låsta former. Placerade ungdomar kommer ofta från svåra sociala förhållanden och det är vanligt med missbruk, kriminalitet och allvarliga beteendeproblem i kombination med en psykiatrisk problematik.
Som psykolog på SiS arbetar du individinriktat med bedömningssamtal såsom screening, suicidriskbedömningar eller med riktade kartläggningar. Du arbetar i första hand med stödsamtal och psykoedukation men viss samtalsbehandling kan förekomma.
Utredningar genomförs inom ramen för SiS elevhälsouppdrag eller enligt överenskommelse med placerande socialsekreterare. Du ingår i behandlingsteam kring varje ungdom tillsammans med enhetschef, behandlingssekreterare, behandlingssamordnare, lärare och sjuksköterska och bidrar i det arbetet med ett psykologiskt perspektiv.
I strävan efter att placerade ungdomar skall ha en obruten vårdkedja är psykologen viktig när det gäller att samverka med andra vårdgivare. Du är ofta en första kontakt kring de psykiska besvär som våra placerade ungdomar upplever och du fungerar som en stödfunktion gentemot behandlingspersonal i frågor som är kopplade till ungdomens psykiska välbefinnande.
Psykologens roll på SiS är också konsultativ och utbildande, bland annat genom arbete med traumamedveten omsorg (TMO) och suicidprevention. I närområdet finns det nystartade ungdomshemmet Gudhemsgården som Margretelund samarbetar tätt med. Som psykolog har du närhet till psykologkollegor på respektive enhet.Kvalifikationer
Psykologlegitimation eller psykologexamen (för PTP-tjänstgöring).
Du är ödmjuk och har lätt att samarbeta med andra. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift och är van att ta ansvar för, planera och avgränsa ditt arbete. Du kan växla mellan olika förklaringsmodeller för ungdomars svårigheter och är väl förtrogen med psykiatrisk utredningsmetodik och KBT-baserad behandling.
Erfarenhet av arbete med klienter i låsta miljöer och/eller inom psykiatrin är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 november. Intervjuer hålls löpande under ansökningstiden.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande. För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning. Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
531 38 LIDKÖPING Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
SEKO
Mika Erkonnen +46104535212 Jobbnummer
9988929