Psykolog
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Sotenäs Visa alla psykologjobb i Sotenäs
2026-06-10
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, Lysekil
, Munkedal
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eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Närhälsan Kungshamn vårdcentral har idag cirka 4 000 listade patienter och ett engagerat team på 25 medarbetare från olika professioner. Vi har även utbildningsläkare och sjukvårdsstuderande som bidrar till vår dynamiska arbetsmiljö. Vi samarbetar nära med Närhälsan rehabmottagning samt regionens barnmorske- och ungdomsmottagning, som alla finns under samma tak i vår moderna byggnad. Detta skapar utmärkta förutsättningar för både arbetsmiljö och vårdinnehåll. Vårt team strävar ständigt efter förbättringar och utveckling. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att bedöma och behandla psykisk och beteenderelaterad ohälsa utifrån primärvårdens uppdrag. Fokus ligger på preventiva och tidiga insatser, utifrån vanliga sökorsaker på en vårdcentral. Du jobbar med utgångspunkt i den listade populationens behov med digitala vårdmöten, internet- och gruppbehandling samt fysiska enskilda besök.
Vi arbetar utifrån primärvårdsinriktade arbetssätt, där arbetet inkluderar hög tillgänglighet, stegvis/stratifierad vård och samarbete med andra professioner och vårdgrannar. Det är viktigt att du har ett intresse för att arbeta primärvårdsinriktat, vilket innebär att prioritera hög tillgänglighet för alla invånare med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Insatser sträcker sig från psykopedagogik och råd om egenvård, till vägledd behandling med litteratur eller internetbehandling, till gruppbehandling eller individuella behandlingsinsatser. För att möta behoven hos hela patientpopulationen krävs en förmåga att variera metod och omfattning på behandlingsinsatserna.
Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för vårdcentralens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Handledning av psykologkandidat eller PTP-psykolog kan vara aktuellt.
Om dig
Du är legitimerad psykolog med KBT steg 1-kompetens, även andra inriktningar kan självklart vara aktuella. Det är meriterande om du har erfarenhet från nedanstående.
Arbete som psykolog på primärvårdsnivå
Stegvis/stratifierad vård
Internetbaserad psykologisk behandling
Gruppbehandling
Vi söker dig som är lyhörd och tillmötesgående, med en god kommunikationsförmåga och förmågan att identifiera individernas unika behov. Genom initiativ och ett aktivt engagemang vill du delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra som en konsultativ resurs i det dagliga tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar – detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Hvitfeldtsgatan 25 B (visa karta
)
456 31 KUNGSHAMN Arbetsplats
Närhälsan Kungshamn vårdcentral Kontakt
Vårdcentralchef
Katharina Wallin katharina.wallin@vgregion.se 070-0206734 Jobbnummer
9956304