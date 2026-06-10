Psykolog
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2026-06-10
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Psykiatrin består av heldygnsvård, beroendevård och öppenvård för både barn och vuxna. Det finns en psykiatrisk jourmottagning som är tillgänglig dygnet runt.
Den vuxenpsykiatriska öppenvården är belägen i Visby och har hela ön som sitt upptagningsområde. Upptagningsområdet är alltså, både till ytan och till invånarantalet, relativt litet men samtidigt medför ö-läget att verksamheten måste kunna erbjuda en bredd vad gäller såväl kompetens som utbud.
Vi har ett genomgripande utvecklingsarbete på gång som innefattar anpassning och implementering av nationellt framtagna vårdförlopp, nationella vård- och insatsprogram och regionala processkartor.
På öppenvårdsmottagningen arbetar cirka 40 medarbetare med olika professioner. Öppenvårdens behandlargrupp består av psykologer, psykoterapeuter, KBT-behandlare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringskoordinatorer och kurator. Psykologerna är just nu tio stycken tillsvidareanställda. Vi har utrymme för ytterligare en psykolog i vuxenpsykiatrisk öppenvård, varför vi nu söker dig som är intresserad av arbeta hos oss. Det är lätt att trivas hos oss! Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Psykologen bedömer och utreder patienter, ofta tvärprofessionellt tillsammans med till exempel läkare, och ger behandling och psykopedagogiska insatser enskilt eller i grupp. I tjänsten ingår utredningsarbete, ofta med neuropsykiatrisk frågeställning, och behandlingsinsatser med kognitiv beteendeterapi. Utöver detta ingår uppdraget att samordna ett verksamhetsövergripande arbete med att kontinuerligt utveckla vuxenpsykiatrins processkartor för olika psykiatriska tillstånd och vårdprocesser inom såväl heldygnsvård som öppenvård. Till din hjälp för detta har du ett antal processägare för de olika processkartorna.
Psykologers kompetens spelar en viktig roll i vårt kontinuerligt pågående förbättringsarbete. Ett tydligt pågående utvecklingsarbete är det som beskrivs ovan med att hålla ihop arbetet med vuxenpsykiatrins processkartor.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Du behöver ha erfarenhet av arbete med psykiatriska patienter inklusive psykiatriska bedömningar och psykologiska utredningar samt att du har god kunskap om neuropsykiatriska symtom hos vuxna. Intresse och erfarenhet av att arbeta med patienter med komplexa psykiatriska tillstånd inklusive samsjuklighet med beroende är meriterande.
För denna tjänst är det särskilt meriterande att ha arbetat med och vara intresserad av kliniknära verksamhetsutveckling, till exempel gällande vårdprocesskartor och/eller övergripande metodutveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
S:t Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Psykiatrisk öppenvård Kontakt
Psykolog
Linnéa Wigforss 0498-268612 Jobbnummer
9956296