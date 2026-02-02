Psykolog
Region Jönköpings län / Psykologjobb / Jönköping Visa alla psykologjobb i Jönköping
2026-02-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Barn- och ungdomshabiliteringen, Jönköping
Är du erfaren legitimerad psykolog och vill ha ett meningsfullt jobb med goda möjligheter till utveckling?
Hos oss blir du en viktig del i vårt neuropsykiatriska team där vi tillsammans arbetar utifrån människors olika förutsättningar.
Vi är en lagom stor och trevlig arbetsplats som ser fram emot att få en ny kollega. Välkommen till Habiliteringscentrum i Jönköping!
Rollen som psykolog
Psykologen i det neuropsykiatriska teamet har en viktig roll i arbetet med små barn genom utvecklingsbedömningar och neuropsykiatriska utredningar som ger ökad förståelse för barnets styrkor och behov. Utifrån kunskapen om barnets fungerande ges råd och stöd till vårdnadshavare, samt stöd till nätverk såsom förskola och skola.
Genom deltagande i teamdiskussioner och nätverksmöten bidrar psykologen med kompetens kring barnets kognitiva och känslomässiga utveckling och samverkar med vårdnadshavare och andra professioner för att skapa tidiga och hållbara insatser som främjar barnets utveckling.
"Spännande utredningar där vi får lära känna barn och vara ett led i att skapa en bättre vardag för dem. Vi får hjälpa nätverket runt barnet att förstå hur de kan stötta på bästa sätt och vilka styrkor de ska ta vara på"
Din blivande arbetsplats
Habiliteringen vänder oss till personer som har
• intellektuell funktionsnedsättning
• varaktig motorisk funktionsnedsättning som är medfödd eller under uppväxtåren förvärvad såsom t.ex. cerebral pares, ryggmärgsbråck eller muskeldystrofi
• neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning
• förvärvad hjärnskada med varaktig kognitiv nedsättning motsvarande intellektuell funktionsnedsättning
• betydande synnedsättning, blindhet eller dövblindhet
• dövhet, hörselnedsättning, dövblindhet, ljudkänslighet, tinnitus eller andra hörselrelaterade funktionsnedsättningar.
Perspektivet är alltid både medicinskt, pedagogiskt, psykologiskt, socialt och tekniskt. Det gör att de närstående är en viktig samarbetspartner både när det gäller insatser och arbetssätt.
Vårt mål är att möta personer med funktionsnedsättningar utifrån varje individs förutsättningar. Vi vill erbjuda meningsfulla insatser och inbjuda till medskapande där vi tillsammans ger möjlighet att leva ett gott liv i Jönköpings län.
Läs gärna mer om Habiliteringscentrum som arbetsplats (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/habiliteringscentrum-som-arbetsplats2/)Publiceringsdatum2026-02-02Profil
Vi söker dig som är erfaren legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med barn med autism. Vi ser med fördel att du har erfarenhet av utredningar av små barn i förskoleålder, liksom erfarenhet av att arbeta med olika former av föräldrastöd, positivt beteendestöd eller andra typer av insatser kopplade till målgruppen. Vi uppskattar om du berättar för oss vilka delar som lockar inom habiliteringsarbetet i ditt personliga brev.
Som person har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap utifrån sina förutsättningar och kan anpassa din kommunikation utifrån den du möter. Du är en lugn, trygg och stabil person med god självinsikt, har en god samarbetsförmåga och ett empatiskt sätt. Din arbetsinsats som psykolog är mycket betydelsefull för de som vi möter.
För att du ska trivas hos oss är det bra att du har ett genuint intresse för arbete med habiliteringscentrums målgrupper. Du ser fram emot komplexa och kreativa arbetsuppgifter och vill vara med och påverka och utveckla verksamheten. Vi ser gärna att du har en positiv inställning till nya digitala möjligheter. Du har god förmåga att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete och kan anpassa dig till förändrande omständigheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Handledning samt regelbundna yrkesträffar finns för dig som psykolog. Du har alltid nära till ditt team samt dina psykologkollegor då det arbetar flera psykologer inom barn- ungdoms- och vuxenhabiliteringen, både på enheten och kliniken.
Som medarbetare inom Habiliteringscentrum bidrar du aktivt i utvecklings- och förbättringsarbeten på arbetsplatsen samt är en del i att skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt för personer med funktionsnedsättningar.
För att på bästa sätt skapa goda förutsättningar för flexibilitet tillämpar vi årsarbetstid vilket innebär att du till viss del kan påverka din arbetstid och planering själv. Dessutom kan en mindre del av arbetet genomföras på distans.
Tjänsten är heltid men tjänstgöringsgraden kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Sara Duveskog sara.duveskog@rjl.se
, telefon 010-2424384
Psykolog Marcus Viberg marcus.viberg@rjl.se
, telefon 010-2424385
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 22 februari 2026.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P93/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9718868