Smärtteam Västra Götaland är en ny verksamhet inom Västra Götalandsregionen för vård av icke-malign långvarig smärta.
Verksamheten startade i januari 2025 och är till för patienter som behöver ett mer specialiserat och tvärprofessionellt behandlingsupplägg än vad vårdcentral och rehab-mottagning kan erbjuda.
Vården kommer bedrivas fysiskt och digitalt över hela regionen. Verksamheten ska ha tvärprofessionella behandlingsteam och kapacitet att leverera ett komplett grundutbud av specialiserad smärtvård. Vi strävar efter att erbjuda jämlik vård regionalt och kommer därför standardisera behandlingsutbudet på basis av bästa tillgängliga kunskap. Behandlingsinsatser kommer ske individuellt och i grupp - fysiskt, digitalt och på distans. Medarbetarna kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av verksamheten och ges möjlighet att testa, utvärdera och forska på nya metoder inom vård, bedömning och arbetssätt.
Smärtteam består av fyra enheter i Göteborg, Skövde, Borås och Uddevalla. Smärtteam Göteborg består av cirka tjugo medarbetare och verkar i lokaler på Kaserntorget 11a. I teamet finns utöver psykologer, även psykoterapeuter, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och medicinska sekreterare/administratörer.
Verksamheten kommer att drivas i nära samarbete med Smärtcentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi har gemensam remissportal och remissbedömning. Smärtteam Västra Götaland har även ett nära samarbete med Primärvårdens FoUUI-enhet och Sahlgrenska akademin.
Om arbetet
Du kommer vara en viktig del i vår fortsatta uppbyggnad och utformning av verksamheten tillsammans med övriga medarbetare och verksamhetschefer. Arbetet kommer att ske parallellt med omhändertagande av patienter. Som psykolog i teamet genomför du bedömning inför rehabilitering samt arbetar med individuellt utformad behandling, gruppbehandling samt gruppundervisning i tvärprofessionella grupper. Bedömning och rehabilitering kan ske både fysiskt och digitalt. Du deltar även i teamets arbete kring patienten via bland annat teamkonferens.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med utbildning i och erfarenhet av behandling av patienter med långvarig smärta. Erfarenhet från smärtvård, primärvård, vuxenpsykiatri och/eller företagshälsovård är meriterande, likväl som kunskaper inom KBT, ACT, korttidsterapi, mindfulness och kroppsterapi. Du får gärna ha intresse för och erfarenhet av teamarbete, såväl vana att bedöma patienters rehabiliteringspotential och erfarenhet av att sammanfatta detta i skrift. Det är även önskvärt att du har tidigare erfarenhet av digital vård och digitala verktyg samt att du har flera års erfarenhet inom yrket.
Som person söker vi dig som är trygg i din yrkesroll och har ett biopsykosocialt synsätt. Du är även en flexibel person som har en god samarbetsförmåga och förmåga att se till helheten samt att du värdesätter verksamhetens bästa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så tveka inte på att söka tjänsten redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
