Psykolog
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Stenungsund Visa alla psykologjobb i Stenungsund
2025-09-10
Vi satsar på små barns psykiska hälsa, kom och var med!
Psykologmottagningar föräldraskap och små barn i Västra Götalandsregionen är en verksamhet i utveckling.
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och vill vara en del i vår fina psykologverksamhet med fokus på de yngsta barnen 0 - 5 år och deras föräldrar. Då en av våra psykologer går i pension söker vi nu en ny kollega till vår mottagning i Stenungsund. Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Vi tillhör Västra Götalandsregionens primärvård och har uppdraget att genom hälso- och sjukvårdsinsatser främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn fram till start i förskoleklass. Detta sker genom insatser till blivande föräldrar, föräldrar och barn. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser. Verksamheten tillför också övriga primärvården och samverkanspartners ett psykologiskt perspektiv på föräldrablivande, föräldraskap och barns behov och utveckling.
Psykologmottagningar föräldraskap och små barn är Nordens största psykologenhet, med närmare 100 psykologer. Verksamheten består av enheterna Göteborg, Södra Bohuslän, Södra Älvsborg, Fyrbodal och Skaraborg. Vi har psykologer som enhetschefer och en psykolog som områdeschef.
På enheten Södra Bohuslän är vi nu 14 stycken psykologer, 3 stycken PTP-psykologer och en administratör. Enheten har totalt fem mottagningar i Stenungssund, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö. Vi har en god stämning och trivseln är hög. Nu söker vi en psykolog för placering på vår mottagning i Stenungsund. Mottagningen har en nära samverkan med mottagningen i Kungälv.
Om arbetet
Arbetet som psykolog hos oss innebär en bred och varierad klinisk verksamhet. Arbetsuppgifterna kommer att innefatta föräldraskapsstödjande insatser i grupp eller individuellt, avgränsande behandlingsinsatser till blivande och nyblivna föräldrar samt att på barnhälsovårdens uppdrag och i samråd med barnets föräldrar bedöma barns utveckling. Du kommer även att arbeta i vårt konsultativa uppdrag mot personal inom mödrahälsovård och barnhälsovård, samt samverka i team med vårdgrannar.
Vi erbjuder regelbunden handledning och tillsammans med övriga kollegor får du ta del av gemensamma fortbildningsinsatser. Läs mer om våra förmåner på https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/dina
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med intresse och gärna erfarenhet av arbete med små barn och deras föräldrar. Du uppskattar att arbeta såväl gruppbaserat som med par och individer. Erfarenhet av utvecklingsbedömningar och konsultativa insatser ses som meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av, alternativt är intresserad av att lära dig, att hålla föräldrautbildningar digitalt då vi satsar mycket på att tillgängliggöra våra insatser.
Som person söker vi dig som är flexibel, trygg i din yrkesroll och har en god förmåga att samarbeta både internt och externt. Du tilltalas av vårt breda uppdrag, att arbeta såväl förebyggande som med bedömning och behandling samt att arbeta på individ- och gruppnivå. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi planerar att hålla i intervjuer 7-8 oktober.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
