Psykolog
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Uddevalla Visa alla psykologjobb i Uddevalla
2025-09-05
Publiceringsdatum2025-09-05
Fyrbodal psykologmottagningar föräldraskap och små barn är tillsammans med övriga enheter i regionen en verksamhet i utveckling.
Enheten är organiserad inom Hälso- och specialistvård barn och unga. Tillsammans är vi fem psykologenheter i regionen med psykologer som enhetschefer och en psykolog som områdeschef.
Vårt uppdrag är att främja barns hälsa och utveckling från graviditeten fram till start i förskoleklass, genom insatser till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser. Vi är nu 10 psykologer, 1 PTP-psykolog och en medicinsk sekreterare anställda inom enheten, som är samlokaliserade på mottagningar i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. I tjänsten förekommer det resor till våra filialer/satellitmottagningar runt om i Fyrbodal. Vi har en god stämning på enheten och trivseln är hög.
Som ny medarbetare hos oss får du en mentor inom arbetsgruppen som introducerar dig i vårt uppdrag. Vi förser medarbetare med intern eller extern utbildning i relevanta behandlingsmetoder och utredningsinstrument. Vi har ett introduktionsprogram för nyanställda där handledning och områdesspecifika seminarier ingår.
I övrigt får du, tillsammans med övriga medarbetare ta del av gemensam fortbildning. Hos oss värnar vi om en bra arbetsmiljö och hälsa. Därför uppmuntras hälsofrämjande aktiviteter och friskvårdsbidrag erbjuds alla inom enheten. Läs gärna mer om våra förmåner på https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/dinaformaner/
Om arbetet
Arbetet som psykolog hos oss innebär en bred och varierad klinisk verksamhet. Arbetsuppgifterna kommer att innefatta stödinsatser i grupp och individuellt till föräldrar, psykologisk behandling till blivande och nyblivna föräldrar, samt bedömning och utredning av små barns utveckling och beteende. Du kommer även att arbeta i vårt konsultativa uppdrag mot personal inom mödrahälsovård och barnhälsovård samt samverka med våra samarbetspartners.
Medarbetare inom psykologenheten träffas regelbundet för handledning samt för arbete med utvecklingsfrågor, både inom den egna enheten och med våra samverkanspartners.
Om dig
Du som söker är legitimerad psykolog med intresse och gärna erfarenhet av arbete med små barn och deras föräldrar. Du tycker om att arbeta såväl gruppbaserat som med par och individer. Erfarenhet av utvecklingsbedömningar och konsultativa insatser är meriterande. Vidare tilltalas du av vårt breda uppdrag, att arbeta såväl förebyggande som med bedömning och behandling samt att arbeta på individ- och gruppnivå. Som person ser vi att du är flexibel, trygg i din yrkesroll och har en god förmåga att samarbeta både internt och externt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vår mottagning i Uddevalla där du kommer att arbeta tillsammans med psykologkollegor. I tjänsten ingår det viss tjänstgöring riktad mot övriga kommuner i Fyrbodal, därav förekommer det vissa resor. Körkort och tillgång till bil är en fördel, men inte ett krav. Det finns möjlighet att bedriva viss del av arbetet på distans efter överenskommelse med chef.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
