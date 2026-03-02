Psykiatriska kliniken i Linköping söker PTP-psykolog
Vill du göra din PTP i en psykiatrisk verksamhet där kvalitet, handledning och utveckling står i centrum? Inom både barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och vuxenpsykiatri erbjuder vi nu tjänstgöring i team med hög psykologisk kompetens, starkt utvecklingsfokus och nära koppling till forskning och utbildning.
Här får du arbeta med komplexa psykiatriska tillstånd, samverka med andra samhällsaktörer och fördjupa din yrkesroll genom handledning och kliniskt stöd. Hos oss får du både bredd och fördjupning. Du blir en del av en verksamhet som kombinerar hög psykologisk kompetens med starkt engagemang för patientmöten, kvalitet och framtidens psykiatriska vård.
Region Östergötland har senaste året befunnit sig i ett ansträngt ekonomiskt läge vilket har påverkat förutsättningarna för att ta emot PTP-psykologer i samma omfattning som tidigare. 2026 finns nya möjligheter och vi är glada att kunna erbjuda utbildningstjänster med hög kvalitet - eftersom vi vet att dagens satsningar bygger morgondagens kompetens.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Som PTP-psykolog i psykiatrin får du:
En bred och lärorik tjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatri eller vuxenpsykiatri.
Arbetsuppgifter som inkluderar utredning, behandling och samverkan - både individuellt och i team.
Möjlighet att delta i förbättringsarbete, forskning eller fördjupningsområden beroende på placering.
En arbetsplats där din utveckling tas på allvar - och där du bidrar från dag ett.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.
Arbetsbeskrivning
Som PTP-psykolog i psykiatrin arbetar du med bedömning, behandling och utredning av personer med komplexa psykiatriska tillstånd. Arbetet sker i multiprofessionella team och innefattar både individuella insatser och nära samverkan med exempelvis skola, socialtjänst och andra vårdgivare. Inom vuxenpsykiatrin möter du patienter med varierade behov och ofta sammansatta problem. Inom barn- och ungdomspsykiatrin arbetar du med patienter 0-18 år i nära samverkan med nätverk såsom familj, skola och socialtjänst. Tjänstgöringen planeras så att du får en bred och djup introduktion till psykologrollen.
Du placeras i ett team inom barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin i Linköping eller
Norrköping. På flera mottagningar finns stark psykologkompetens, psykologiskt ledningsansvar och möjlighet att ingå i klinikgemensamma utvecklings- och forskningsprojekt.
Om PTP i Region Östergötland
Region Östergötland erbjuder ett sammanhållet och kvalitetssäkrat PTP-program som ger dig som ny psykolog en trygg och utvecklande start i yrkeslivet. Vårt program omfattar seminarier, föreläsningar och kollegiala träffar där du får möjlighet att bredda din kompetens, fördjupa din yrkesroll och skapa ett nätverk med andra PTP-psykologer i regionen.
Vi har en utsedd PTP-studierektor som fungerar som stöd för dig, din handledare och din chef under hela året. Alla PTP-psykologer har en handledare med minst tre års yrkeserfarenhet, och den individuella handledningen sker regelbundet, minst en timme per vecka, i enlighet med våra kvalitetskriterier och Socialstyrelsens föreskrifter.
Vi är stolta över vårt PTP-program - det är en viktig del i vår långsiktiga kompetensförsörjning och ett uttryck för vårt engagemang i psykologprofessionens utveckling.
Om dig
Vi söker dig som har godkänd psykologexamen vid tillträde och goda kunskaper i svenska, motsvarande C1-nivå.
Vi söker dig som är:
Samarbetsinriktad
Personligt mogen och trivs i en komplex arbetsmiljö.
Reflekterande och lösningsorienterad.
Är engagerad, strukturerad och nyfiken på att utvecklas i din yrkesroll.
Vill arbeta nära andra professioner och bidra till en patientsäker och evidensbaserad psykiatri.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning, heltid under ett års PTP-tjänstgöring. Tillträde enligt
överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
