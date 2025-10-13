Psykiatrisjuksköterska till psykosmottagning
Vi står inför pensionsavgångar och söker engagerade sjuksköterskor som precis som vi vill arbeta med människor som drabbats av psykossjukdom och deras närstående.
Psykosmottagningen har hela Gästrikland som upptagningsområde och behandlar cirka 600 patienter i tre team, två i Gävle samt ett i Sandviken. Mottagningens uppdrag innefattar strukrturerad diagnostik, vård och behandling för personer med psykossjukdom från 18 år och uppåt. Vår verksamhetsidé bygger på sammanhållen vård kring den enskilde. Din introduktion sker tillsammans med erfarna kollegor.
Nu söker vi dig som vill arbeta i ett erfaret team med patientens bästa i fokus. Kom och jobba med oss på psykosmottagning Gästrikland!Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
På psykosmottagningen får du som sjuksköterska arbeta personcentrerat och återhämtningsinriktat tillsammans med patienten, närstående och kollegor i tvärprofessionella team. Du kommer vara en del av samverkan med våra många samarbetspartners i samhället. Helhetsperspektivet är något som vi ser som avgörande för den individuella återhämtningen. På vår mottagning arbetar du i team med omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, psykologer, kurator, dietister, medicinsk sekreterare och läkare. Arbetet är omväxlande och vi arbetar vid behov uppsökande och möter därför ofta patienten i hemmet eller på andra platser utifrån patientens önskemål och behov.
Som specialistsjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• stödjande/vårdande/återhämtningsinriktade samtal och möten
• motiverande samtal
• samverkan extern och internt
• telefonrådgivning
• gruppbehandling
• hembesök
• anhörigstöd
• medicinuppföljning, läkemedelshantering och provtagning
• suicidprevention och strukturstödjande insatser
• beteendeaktivering.
Hos oss får du
• arbeta tillsammans med erfarna kollegor som brinner för sitt arbete och för den här specifika patientgruppen
• möjlighet till längre patientrelationer där du får följa patienten under en längre tid
• en varierad vardag där den ena dagen sällan är den andra lik
• möjlighet att utveckla både dig själv och verksamheten
• arbeta flexibelt och kreativt med den egna personen som verktyg.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en flexibel och engagerad kollega som trivs i nära samarbete med alla professioner i en omväxlande vardag. Du är intresserad av utveckling och förbättringsarbete och är trygg i din yrkesroll, du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. Arbetet kräver att du har förmågan och intresset av att se hela patienten och dennes behov samt att du uppskattar längre patientrelationer.
I rollen som psykiatrisjuksköterska ska du
• vara legitimerad psykiatrisjuksköterska eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• ha ett giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete med psykiatrisk öppenvård och gärna erfarenheter av psykosvård och samsjuklighet.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Vi intervjuar kandidater löpande skicka in din ansökan så snart som möjligt!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
