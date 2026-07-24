Psykiater med stort intresse för handledning
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2026-07-24
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Neuropsykiatri är ett av fem vuxenpsykiatriska verksamhetsområden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi bedriver specialiserad psykiatrisk vård med inriktning mot minnesrelaterade sjukdomar, neuropsykiatri, äldrepsykiatri, psykiatri för döva- och hörselskadade, psykiatri för patienter med ätstörningar, psykiatri för patienter med intellektuell funktionsnedsättning och patienter med Huntingtons sjukdom.
Idag består den neuropsykiatriska vården av två mottagningar för utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt behandling av adhd. Ytterligare en mottagning planeras starta inom kort med inriktning på behandling av allmänpsykiatrisk samsjuklighet vid autism samt behandling av Tourettes syndrom.
Vad erbjuder vi?
Vi är ett verksamhetsområde med god stämning, kompetenta kollegor, korta beslutsvägar, tydliga mål och arbetssätt och en aktiv, framgångsrik forskningsenhet. Vår målsättning är att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård och samtidigt erbjuda våra anställda en arbetsplats som stimulerar till utveckling och fortbildning.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Arbetet som specialistläkare i psykiatri på Neuropsykiatrimottagning Väster/Öster innebär till stor del handledning av underläkare i gaffelmottagning. Därtill omfattar arbetet genomförande av neuropsykiatriska utredningar (adhd, autism eller intellektuell funktionsnedsättning) samt eget behandlingsarbete av patienter med behov av behandling för adhd. Då många av våra patienter även har annan psykiatrisk samsjuklighet såsom exempelvis depression, ångest eller sömnbesvär ingår också behandling av samsjuklighet enligt givna nationella och regionala riktlinjer i fråga om ansvarsfördelning. Vidare ingår jourtjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare och innehar specialistkompetens inom psykiatri. Som person är du trygg i din läkarroll och du besitter därtill ett stort intresse för att dela med dig av ditt kunnande till andra såväl inom den egna professionen som till andra professioner. Om du har tidigare erfarenhet av att handleda i gaffelmodell ser vi detta som positivt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Blå stråket 15 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Neuropsykiatri Kontakt
Läkarförbundet, Sören Fortmann soren.fortmann@vgregion.se 070-0825465 Jobbnummer
10010659