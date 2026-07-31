Provtekniker till provningsenhet i Älvdalen
Försvarets Materielverk (FMV) / Maskinreparatörsjobb / Älvdalen Visa alla maskinreparatörsjobb i Älvdalen
2026-07-31
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Vi söker en provtekniker som vill vara med och bidra till en säker och effektiv verksamhet på skjutfältet i Älvdalen. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck – både idag och i framtiden. Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Avdelning Test och Evaluering Mark (T&E Mark) genomför olika typer av provningsverksamhet för markstridsförbandens behov och ansvarar för att säkerställa att de krav som ställs på de vapen, ammunition och skydd som ska levereras till Försvarsmakten uppfylls.
I tjänsten som provtekniker ansvarar du för att upprätthålla och utveckla resurser, kompetens och tjänster kopplade till yttre säkerhet och service till gästande förband. Arbetsuppgifterna omfattar främst hantering, tillverkning och reparation av målytor, materialförsörjning, tillsyn av mark och anläggningar samt skötsel av fordonsparken och materielvård.
Du medverkar även i att upprätthålla säkerheten vid skjutningar och säkerställer att utbildningsanordningar och fältets resurser är i gott skick.
Tjänsten är placerad i Älvdalen. Tjänsteresor förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning med teknisk eller verkstadsteknisk inriktning, eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av praktiskt tekniskt arbete. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Tjänsten ställer krav på att du har B-körkort.
Det är meriterande om du har någon form av utbildning inom sjukvård. Det är även önskvärt om du har utbildning för arbetsmaskiner, såsom hjullastare, truck eller röjsåg.
Vi ser positivt på om du har C-körkort, körkort för buss eller förarbevis för bandvagn 206/208, men det är inget krav. Har du erfarenhet av att framföra/köra tyngre fordon tror vi det kommer hjälpa dig i ditt arbete hos oss.
Grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift är också meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att vara lugn och stabil i stressade situationer och kan kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Du är lojal och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och kollegor. Vidare är du självgående i ditt arbete och du driver ditt eget arbete framåt på egen hand.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 21 augusti 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är OFR/S Ove Hellgren, OFR/O Jonas Andersson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 40 00.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Paul Nyberg via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta Anna Petersson på mailto:Anna.Petersson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Onsite
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
796 99 ÄLVDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10016651