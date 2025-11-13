Provsjungning till körtjänster - Alt 1, Alt 2
Malmö Opera är musikdramatikens hjärta och röst i Skåne. Huset invigdes 1944 och är centralt placerat i Öresundsregionen, bara 20 minuter från Köpenhamn. Scenen är en av de största i Europa och den amfiteaterformade salongen rymmer 1500 besökare. Vi spelar klassisk, modern och nyskriven musikdramatik. Malmö Opera har drygt 285 tillsvidareanställda och 500-700 pjäsengagerade per spelår. Under ett spelår producerar vi drygt 300 föreställningar för stora scenen samt för barn-, ungdoms- och turnéverksamheterna.
Vi erbjuder dig anställning i en inspirerande miljö där vi gemensamt arbetar för att skapa optimala förutsättningar för att vår publik ska få ta del av musikteater i hela dess bredd. Vi tror att mångfald av kompetenser skapar de bästa förutsättningarna för Malmö Operas arbetsklimat, kreativitet och kvalitet.Vår operakör består av 36 tjänster och vi söker nu nya kolleger. Välkommen med din ansökan!
Arbetsbeskrivning och kvalifikationer:
Malmö Operakör medverkar i uppsättningar från hela utbudet av musikteater med högsta internationella standard. Vi söker sångare till följande stämfack:
* Alt 1
* Alt 2
Vi söker efter dig som är en stark lagspelare och som känner dig bekväm som en del av en kör. För att lyckas i tjänsten behöver du ha en positiv, tolerant och flexibel attityd. Vidare krävs det att du har:
• Högre utbildning i sång från en erkänd instituition
• Erfarenhet från både opera, musikal och konsertrepertoar som solist och korist
• God a vista-läsning av musik och språk. En förmåga att memorera musik snabbt, scenvana och goda skådespelarfärdigheter
Ansökningsprocess:
Ansök genom att klicka på ansök-knappen nedan och fyll i ansökningsformulär samt bifoga meritförteckning och länk till en obligatorisk ljudinspelning efter eget val, samt din auditionrepertoar.
Inspelningen kan skickas via länk eller laddas upp i ett vanligt ljudformat. Det ska vara en aria eller lied, med piano eller orkester, som inte är äldre än 2 år.
Efter att ha lyssnat på inspelningarna, kommer utvalda kandidater att bli inbjudna till provsjungningen.
Provsjungning efter personlig kallelse:
Provsjungning och möjlig call-back sker efter personlig kallelse mellan 4:e och 5:e Februari på Malmö Opera.
Adress: Klostergatan 7
211 47 Malmö Sweden
Till provsjungningen ska förberedas:
* En obligatorisk aria utantill samt
* Två egenvalda arior/lied utantill (Båda i olika stil och på olika språk).
* Obligatoriska körsatser. Dessa kommer att skickas ut till dig om du blir kallad till provsjungningen.
Körsatserna sjungs med noter.
Provsjungningsprocedur:
Runda 1
Varje kandidat sjunger en egenvald obligatorisk aria och en egenvald aria
Runda 2
De kandidater som blir utvalda till den andra rundan sjunger en andra egenvald aria, de obligatoriska körstyckena, och gör ett prima-vista- prov.
Intervju
Efter runda 2, kan några av kandidaterna bli inbjudna till en intervju med provsjungningsjuryn.
OBLIGATORISKA ARIOR
Alla obligatoriska verk finns för nedladdning här: www.malmoopera.se/notes
Alt 1
• Va! Laisse coulee mes larmes, Werther, Massenet
or
• Smanie implicabili, Cosi fan tutte, Mozart
or
• Mon Coeur s'ouvre à ta voix, Samson et Delila, Saint Saën
or
• Habanera, Carmen, Bizet
Alt 2
• Weiche Wotan, Weiche! Rheingold, Wagner
or
• O schöne jugendtage, Der Evangeliemann, Kienzl
or
• Podrugi mile, Pique Dame, Tchaikovsky
Anställningsförhållande
Anställningarna gäller från 27:e Augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Tjänsterna är tillsvidareanställningar med 1 års provanställning. Icke EU-medborgare (undantag för nordiska medborgare) kommer att behöva arbets- och uppehållstillstånd i Sverige.
Välkommen med din ansökan senast 19:e December 2025.
De sökande som blir inbjudna till provsjungningen kommer att få besked om detta senast 5:e Januari 2026. Ersättning
