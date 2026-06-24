Provningstekniker till Malmö!
The We Select Company AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-06-24
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, Burlöv
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eller i hela Sverige
Som ledande inom besiktning, provning och certifiering är vår vision att säkerställa så att produkter, tillgångar och teknologier är säkra, trygga och hållbara – vår roll är att ge människor förtroende. DEKRA säkerställer säkerhet, trygghet och hållbarhet inom tre centrala delar av livet – på vägen, på arbetsplatsen och i hemmet.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida eller hör av dig, vi berättar gärna mer.
OM TJÄNSTEN
Välkommen till DEKRA! Vi är det ledande företaget i Sverige inom området "Oförstörande provning" och söker nu en provningstekniker till vårt kontor Malmö.
I denna roll så blir resor en naturlig del i ditt arbete - du kommer att resa på intressanta projekt i hela Sverige och även utomlands, därmed så förekommer övernattningar regelbundet. Projekten kan pågå i allt från en dag till flera veckor.
För dig som inte känner till oförstörande provning (OFP) så handlar det om att tidigt upptäcka skador som på sikt kan orsaka kostsamma haverier eller i värsta fall allvarliga olyckor. OFP kan utföras på allt från svetsar i berg- och dalbanor till att leta sprickor i reaktortankar. Som tekniker hos oss kommer du få arbeta med de senaste provningsteknikerna.
Vår kundflora är bred och du kommer att komma i kontakt med ett flertal olika branscher, bl.a.
papper & massa
kraft & värme
gruva & stålverk
tillverkande industri
vind-/ kärnkraftverk
petrokemi/raffinaderier
tåg
VEM ÄR DU?
Vill du vara med och skapa en tryggare omvärld och bidra till samhället på riktigt? Då har du hittat rätt! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där nyfikenhet, ansvarstagande och en stark känsla för service är viktiga. Teamarbete är en central del hos oss, men rollen kräver också att du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för din egen planering och rapportering.
Vidare så har du ett genuint intresse för teknik och tycker om att träffa nya människor, har du någon form av teknisk utbildning så är det meriterande.
Kanske är du i början av din karriär inom teknikbranschen?
Vi vill att du har goda kunskaper i både svenska och engelska samt att du innehar B-körkort.
Vi tror på mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
VI ERBJUDER
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling inom våra olika affärsområden
Fortlöpande intern utbildning
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefit
OM OSS
Välkommen till DEKRA-familjen och vårt team i Malmö!
Här blir du en del av en sammansvetsad grupp som tillsammans arbetar för att skapa trygghet och säkerhet för våra kunder.
Vill du arbeta på ett företag där dina idéer kan bli verklighet? Då har du kommit rätt! Vi vet att det är våra medarbetare som driver vår utveckling framåt, och därför satsar vi på din utveckling. Genom utbildningar, erfarenhetsutbyte och spännande projekt får du möjlighet att växa i din roll och utveckla din kompetens över tid.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där engagemang, samarbete och ansvarstagande värderas högt. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och gör skillnad, varje dag.
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom vår bransch och på sikt det finns det stora möjligheter att jobba utomlands i internationella projekt och uppdrag om man önskar. Du kommer till ett av Sveriges största kontrollföretag i tillväxt, med god lönsamhet och en spännande framtid.
ÖVRIGT
Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta Leif Hansson, kontaktuppgifter nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
DEKRA verkar för en trygg och drogfri arbetsmiljö. Som ett led i vårt arbetsmiljöarbete genomför vi slumpmässiga drogtester under året.
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-06-24Kontaktperson för detta jobb
Leif Hansson leif.hansson@dekra.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dekra-industrial.se/sv
Flintrännegatan 21 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dekra Industrial Malmö Jobbnummer
9977949